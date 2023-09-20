Государство планирует повысить госпошлины

Согласно поправкам, за выдачу морского диплома члену экипажа или диплома капитана судна внутреннего плавания необходимо будет заплатить 60 евро и 30 евро соответственно вместо прежних 20 евро.

В секторе наземного транспорта все пошлины увеличат в среднем примерно на 15%.

Согласно законопроекту, за регистрацию на экзамен по теории вождения и его сдачу будет взиматься государственная пошлина в размере 30 евро вместо нынешних 26 евро.

В будущем государственная пошлина за изменение регистрационной записи железнодорожного сооружения составит 45 евро вместо прежних 32 евро.

Также при подаче лесохозяйственного извещения будет добавлена ​​новая государственная пошлина, которая составит 15 евро.