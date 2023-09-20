Государство планирует повысить госпошлины

На заседании в четверг правительство обсудит законопроект о повышении госпошлин по ряду направлений.
Согласно поправкам, за выдачу морского диплома члену экипажа или диплома капитана судна внутреннего плавания необходимо будет заплатить 60 евро и 30 евро соответственно вместо прежних 20 евро.
В секторе наземного транспорта все пошлины увеличат в среднем примерно на 15%.
Согласно законопроекту, за регистрацию на экзамен по теории вождения и его сдачу будет взиматься государственная пошлина в размере 30 евро вместо нынешних 26 евро.
В будущем государственная пошлина за изменение регистрационной записи железнодорожного сооружения составит 45 евро вместо прежних 32 евро.
Также при подаче лесохозяйственного извещения будет добавлена новая государственная пошлина, которая составит 15 евро.
Вступление в силу большинства изменений запланировано на 1 июля 2024 года. Изменения, касающиеся Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, вступят в силу с 1 января 2024 года.