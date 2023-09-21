Интервью Rus.Postimees ⟩ В аду семейных ценностей: легендарный театр возвращает женщинам отнятый голос

- Я читал, этот проект был задуман год назад?

- Два. Я была здесь на первом Фестивале Свободы в 2021 году. Меня пригласили как спикера, который должен был рассказывать о театре Центральной Азии. Но 14 августа, когда я должна была это делать, в Афганистане начался мятеж талибов, которые уже на следующий день захватили власть в Кабуле. Поэтому мне тактично задали несколько вопросов о нашем театре «Ильхом» и положении театра в Узбекистане в целом, а остальной разговор был посвящен этим событиям. На тот момент они взволновали весь мир, и меня как жительницу Узбекистана спрашивали, что я чувствую в этой связи.

Ирина Бхарат на Втором Фестивале Свободы, август 2023. Фото: Jelizaveta Gross

- И что же вы чувствовали?

- Видите ли, Афганистан – наш ближайший сосед. Тогда ситуация развивалась стремительно. Я не могла знать всего, что известно сейчас и говорила скорее о своих сиюминутных страхах. Как раз 15 августа, то есть в последний день фестиваля, был показан спектакль польского режиссера Якуба Скрживанека с эпатажным названием Mein Kampf. Он меня совершенно потряс. Накануне отъезда я познакомилась с Якубом и сказала, что очень хочу видеть его работу в «Ильхоме». Он сказал, что приедет, но с условием, что это будет спектакль на афганскую тему. Я начала искать материал и нашла книгу «Подпольные девочки Кабула».

Удивившая нарвитян афиша на фасаде ДК «Ругодив», август 2021. Фото: Vaba Lava Narva

- Не могли бы вы немного рассказать о ней?