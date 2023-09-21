Интервью Rus.Postimees ⟩ В аду семейных ценностей: легендарный театр возвращает женщинам отнятый голос

Тема женского равноправия во многих азиатских странах остается на грани запрета. В августе на Фестивале Свободы в Нарве гостил узбекский театр «Ильхом», который за 47 лет своей истории не раз пробивал стену молчания вокруг проблемных тем. Вот и сейчас театр не побоялся сделать предметом феминистского анализа людоедские традиции соседней страны. Чего им это стоило, Rus.Postimees узнал у продюсера спектакля «Подпольные девочки» Ирины Бхарат.
Театр «Ильхом»
...был основан в 1976 году в Ташкенте как первый в СССР фактически независимый театральный проект под управлением Марка Вайля (1952–2007). В миллионном городе на окраине советской империи, где национальная интеллигенция мешалась с русскоязычной, развивался мощный очаг культурного взаимодействия. Феномен «Ильхома» был его ярчайшим проявлением. После 1992 года «Ильхом» активно выступал как в бывшем СССР, так и за границей, предлагая публике визуально отточенные интерпретации классиков узбекской и других азиатских литератур, а также активно работая с современной драматургией. 6 сентября 2007 года Марк Вайль был убит в подъезде своего дома после репетиции. В декабре 2010 года исламские фанатики, «наказавшие» Вайля за спектакль «Подражание Корану» по мотивам поэмы Пушкина, были осуждены на 13, 17 и 20 лет. Дело Мастера продолжает его ученик и последователь Борис Гафуров. Под его руководством «Ильхом» остается одним из ведущих театров в странах Центральной Азии.
Во внешне гламурном, а на деле душераздирающем спектакле «Подпольные девочки» речь идет о вещах, которые даже в светском Узбекистане не принято обсуждать. В странах, простирающихся на юг от России, женщина и сегодня спрашивает, что ей можно, а что нельзя. Можно – любить мужа и нравиться ему, заботиться о нем и его родителях, готовить и убирать, рожать детей, причем обязательно мальчиков, так как девочки – это производственный брак.
А все остальное – более или менее нельзя. В спектакле, который поставил в Ташкенте активный, находящийся ныне на взлете карьеры польский режиссер Якуб Скрживанек, рассказана реальные истории женщин, в страхе скрывающих имена. Хорошо, что они вообще согласились говорить о своей жизни, больше похожей на вражеский плен, где не соблюдают никакие конвенции.