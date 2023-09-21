Опрос ⟩ Большинство жителей Эстонии недовольны работой правительства и премьер-министра

Согласно последним результатам, 62% респондентов считают, что правительство плохо справляется со своими обязанностями, а 64% не одобряют работу премьер-министра. Ни тот, ни другой показатель не был столь высоким на протяжении почти двух лет. Опрос проводился компанией Norstat Eesti AS.

Участников опроса просили оценить, насколько хорошо правительство республики справляется со своими обязанностями. 62% респондентов ответили «Очень плохо» или «Скорее плохо», 32% - «Очень хорошо» или «Скорее хорошо» и 6% - «Не знаю».

На вопрос о работе премьер-министра: «Одобряете или не одобряете ли Вы то, как Кая Каллас справляется со своей работой на посту премьер-министра?» 64% респондентов ответили «не одобряю», 29% - «одобряю» и 8% - «не знаю».

Когда речь заходит о работе правительства, только среди сторонников Партии реформ (71%) и «Ээсти 200» (55%) большинство респондентов считают, что правительство справляется со своей работой очень хорошо или скорее хорошо. Среди сторонников EKRE (91%), Центристской партии (78%), «Отечества» (75%) и СДПЭ (56%) большинство респондентов считают, что правительство справляется со своей работой «скорее плохо» или «очень плохо».

Что касается работы премьер-министра, то только среди сторонников Партии реформ (84%) большинство респондентов одобряют то, как премьер-министр справляется со своими обязанностями. Среди сторонников EKRE (98%), Центристской партии (88%), «Отечества» (80%), СДПЭ (53%) и «Ээсти 200» (52%) респонденты, не одобряющие работу премьер-министра, составляют большинство.