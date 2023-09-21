«Бавария» обыграла «Манчестер Юнайтед», «Реал» еле обыграл новичка

Первый раунд Лиги чемпионов, стартовавший на этой неделе, начался довольно мощно. Мюнхенская «Бавария» дома обыграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:3.
У победителей голы забили Лерой Сане (28-я минута), Серж Гнабри (32), Гарри Кейн (53, с пенальти) и Матис Тель (90+2). У гостей отличились Расмус Хойлунд (49) и Каземиро (88, 90+5).
В другом матче этой группы «Галатасарай» сыграл вничью с датским "Копенгагеном" со счетом 2:2.
В группе В лондонский «Арсенал» одолел нидерландский ПСВ - 4:0, а «Севилья» (Испания) сыграла вничью с «Лансом» (Франция).
В группе С итальянский «Наполи» обыграл португальскую «Брагу» со счетом 2:1. И в этой же группе мадридский «Реал» еле устоял перед натиском дебютанта Лиги чемпионов немецкой командой «Унион» - 1:0.
В группе D испанский «Реал Сосьедад» сыграл вничью с итальянским «Интером» со счетом 1:1. Лиссабонская «Бенфика» проиграла австрийскому «Ред Булл Зальцбург» - 0:2.
Результаты матчей первого тура Лиги чемпионов:
«Бавария» - МЮ - 4:3
«Галатасарай» - «Коппенгаген» - 2:2
«Арсенал» - ПСВ - 4:0
«Севилья» - «Ланс» - 1:1
«Наполи» - «Брага» - 2:1
«Реал» - «Унион» - 1:0
«Реал Сосьедад» - «Интер» - 1:1
«Бенфика» - «Ред Булл Зальцбург» - 0:2