«Бавария» обыграла «Манчестер Юнайтед», «Реал» еле обыграл новичка

У победителей голы забили Лерой Сане (28-я минута), Серж Гнабри (32), Гарри Кейн (53, с пенальти) и Матис Тель (90+2). У гостей отличились Расмус Хойлунд (49) и Каземиро (88, 90+5).

В другом матче этой группы «Галатасарай» сыграл вничью с датским "Копенгагеном" со счетом 2:2.

В группе В лондонский «Арсенал» одолел нидерландский ПСВ - 4:0, а «Севилья» (Испания) сыграла вничью с «Лансом» (Франция).

В группе С итальянский «Наполи» обыграл португальскую «Брагу» со счетом 2:1. И в этой же группе мадридский «Реал» еле устоял перед натиском дебютанта Лиги чемпионов немецкой командой «Унион» - 1:0.

В группе D испанский «Реал Сосьедад» сыграл вничью с итальянским «Интером» со счетом 1:1. Лиссабонская «Бенфика» проиграла австрийскому «Ред Булл Зальцбург» - 0:2.