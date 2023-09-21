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Инициатива EKRE об отказе от э-голосования не нашла поддержки в Рийгикогу

rus.postimees.ee
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Мартин Хельме.
Мартин Хельме. Фото: Madis Veltman

Инициированные парламентской фракцией оппозиционной Консервативной народной партии (EKRE) законодательные поправки, предусматривающие отказ от использования на выборах в Эстонии электронного голосования, накануне вечером не нашли поддержки в Рийгикогу, пишет Rus.ERR.

Законопроект EKRE, предлагающий отказаться от э-голосования, после продолжавшегося около часа обсуждения был отклонен по инициативе конституционной комиссии. За изъятие инициативы из производства проголосовал 41 депутат при 15 голосах против.

EKRE известна своей критикой в адрес э-голосования. После прошедших 5 марта выборов партия обратилась в Госсуд с просьбой признать результаты электронного голосования на выборах в Рийгикогу недействительными. Однако ее жалоба была отклонена.

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