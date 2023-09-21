Инициатива EKRE об отказе от э-голосования не нашла поддержки в Рийгикогу

Законопроект EKRE, предлагающий отказаться от э-голосования, после продолжавшегося около часа обсуждения был отклонен по инициативе конституционной комиссии. За изъятие инициативы из производства проголосовал 41 депутат при 15 голосах против.

EKRE известна своей критикой в адрес э-голосования. После прошедших 5 марта выборов партия обратилась в Госсуд с просьбой признать результаты электронного голосования на выборах в Рийгикогу недействительными. Однако ее жалоба была отклонена.