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«Имя Михаила Кылварта занесено в ежегодник КаПо»: генерал-майор покинул Центральную партию

Тарво Мадсен
, журналист
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Генерал-майор в запасе Неэме Вяли.
Генерал-майор в запасе Неэме Вяли. Фото: Madis Veltman

Генерал-майор Неэме Вяли объявил, что покидает Центристскую партию, поскольку имя Михаила Кылварта занесено в ежегодник КаПо, а новое направление Центристской партии противоречит его ценностям и принципам.

Неэме Вяли написал в Facebook, что не считает возможным продолжать работу в партии, так как согласно ежегоднику КаПо за 2011 год, деятельность председателя этой партии была связана с деятельностью влияния России.

«Заявления, сделанные его окружением на прошлой неделе, дают достаточное представление о том, куда движется партия и каким будет ее имидж. Извиняться перед гражданами государства-агрессора и выступать против перехода на эстоноязычное обучение противоречит ценностям и принципам, которыми я дорожу. Спасибо всем тем классным людям, с которыми мы работали в партии и в команде Танеля. Желаю вам силы и стойкости в принятии решений», - написал Вяли.

Неэме Вяли - военнослужащий, генерал майор в запасе. Вяли является членом Центристской партии с 2022 года. Он баллотировался в Рийгикоку на выборах 2023 года, набрал 159 голосов на Хийумаа, Сааремаа и в Ляэнемаа, но не был избран.

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