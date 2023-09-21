«Имя Михаила Кылварта занесено в ежегодник КаПо»: генерал-майор покинул Центристскую партию

Неэме Вяли написал в Facebook, что не считает возможным продолжать работу в партии, так как согласно ежегоднику КаПо за 2011 год, деятельность нынешнего председателя этой партии была связана с деятельностью влияния России.

«Заявления, сделанные его окружением на прошлой неделе, дают достаточное представление о том, куда движется партия и каким будет ее имидж. Извиняться перед гражданами государства-агрессора и выступать против перехода на эстоноязычное обучение противоречит ценностям и принципам, которыми я дорожу. Спасибо всем тем классным людям, с которыми мы работали в партии и в команде Танеля. Желаю вам силы и стойкости в принятии решений», - написал Вяли.