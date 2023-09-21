Невидимый враг ⟩ Короновирус продолжает отправлять жителей Эстонии в больницы

По словам медиков Южной Эстонии, ситуацию с коронавирусом сейчас можно считать хорошей: тяжелобольных мало. Однако единичные тяжелые случаи все же встречаются, поэтому рекомендация о вакцинации остается в силе.
По словам заведующей лечебной частью Валгаской больницы Маарьи Браусе, в их больнице ситуация с коронавирусом спокойная: «Пока все хорошо, каждую неделю Департамент здоровья собирает информацию, сколько людей госпитализировано. Последние шесть недель я сообщала, что у нас таких нет. Несколько случаев зафиксировали летом, сейчас все спокойно».