Невидимый враг ⟩ Короновирус продолжает отправлять жителей Эстонии в больницы

По словам заведующей лечебной частью Валгаской больницы Маарьи Браусе, в их больнице ситуация с коронавирусом спокойная: «Пока все хорошо, каждую неделю Департамент здоровья собирает информацию, сколько людей госпитализировано. Последние шесть недель я сообщала, что у нас таких нет. Несколько случаев зафиксировали летом, сейчас все спокойно».