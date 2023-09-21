В отношении проблемного интернет-магазина начата процедура банкротства

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) сообщает, что в отношении компании Shoppa OÜ была начата процедура банкротства, а это значит, что Комиссия по потребительским спорам больше не может рассматривать жалобы потребителей, и клиенты данного предприятия должны подавать иски в рамках делопроизводства о банкротстве.
«Мы очень сожалеем о возникшей ситуации. Поясняем, что в соответствии с Законом о защите прав потребителей, комиссия не может рассматривать обращение, если в отношении второй стороны запущена процедура банкротства или ликвидации. Поэтому рассмотрение жалоб на компанию Shoppa OÜ в Комиссии по рассмотрению потребительских более не представляется возможным. Однако потребители могут подать иск в рамках процедуры банкротства. Для этого необходимо следить за информацией, опубликованной в Ametlikud teadaanded (в поисковой строке объявления введите Shoppa OÜ), именно там будет публиковаться информация о проведении общего собрания кредиторов и сборе требований», - пояснил Вейко Копамеэс, руководитель секретариата комиссии по потребительским спорам TTJA.
С апреля в Комиссию по потребительским спорам поступило более 125 жалоб на деятельность Shoppa OÜ, связанных с не поставкой товаров и отсутствием возврата денег. В июле TTJA открыл процедуру надзора в отношении компании, с которой неоднократно связывался, предприятию было предписано принять меры по немедленному удовлетворению претензий потребителей. 11 сентября продавец закрыл свою домашнюю страницу.