В отношении проблемного интернет-магазина начата процедура банкротства

«Мы очень сожалеем о возникшей ситуации. Поясняем, что в соответствии с Законом о защите прав потребителей, комиссия не может рассматривать обращение, если в отношении второй стороны запущена процедура банкротства или ликвидации. Поэтому рассмотрение жалоб на компанию Shoppa OÜ в Комиссии по рассмотрению потребительских более не представляется возможным. Однако потребители могут подать иск в рамках процедуры банкротства. Для этого необходимо следить за информацией, опубликованной в Ametlikud teadaanded (в поисковой строке объявления введите Shoppa OÜ), именно там будет публиковаться информация о проведении общего собрания кредиторов и сборе требований», - пояснил Вейко Копамеэс, руководитель секретариата комиссии по потребительским спорам TTJA.