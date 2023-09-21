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Эстонский производитель пиломатериалов сокращает десятки работников

rus.postimees.ee
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Древесина.
Древесина. Фото: Ants Liigus/Pärnu Postimees

Производитель пиломатериалов Toftan проинформировал Кассу страхования от безработицы о сокращении штата на 32 человека в связи со снижением объемов производства, сообщают «Деловые ведомости».

По словам исполнительного директора Toftan Мартина Арула, с окончательным числом сокращаемых работников руководство компании определится на следующей неделе.

Предварительно производитель пиломатериалов проинформировал Кассу по безработице об увольнении 32 человек.

В июле 2022 года Арула рассказывал о том, что цены на древесину резко упали, однако при этом у эстонских производителей пиломатериалов сократились и объемы заказов.

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