Эстонский производитель пиломатериалов сокращает десятки работников

Производитель пиломатериалов Toftan проинформировал Кассу страхования от безработицы о сокращении штата на 32 человека в связи со снижением объемов производства, сообщают «Деловые ведомости».
По словам исполнительного директора Toftan Мартина Арула, с окончательным числом сокращаемых работников руководство компании определится на следующей неделе.
Предварительно производитель пиломатериалов проинформировал Кассу по безработице об увольнении 32 человек.
В июле 2022 года Арула рассказывал о том, что цены на древесину резко упали, однако при этом у эстонских производителей пиломатериалов сократились и объемы заказов.
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