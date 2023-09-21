В районе Кадриорга в связи с проведением ремонта трамвайных путей закрыта одна полоса

В районе Кадриорга у перекрестка Нарвского шоссе и улицы Фильми проходят работы по укреплению грунта под трамвайными путями, в связи с чем на Нарвском шоссе в районе проведения работ в направлении центра города одна полоса движения закрыта и могут образоваться пробки. Работы продлятся до позднего вечера 23 сентября.
На участке рядом с Нарвским шоссе, 61, в середине и по краю трамвайных путей просел грунт. В ходе работ грунт будет укреплен, чтобы избежать смещения рельсов и разрушения асфальта. Работы осуществляются сейчас, потому что трамваи в направлении Кадриорга временно не курсируют.
Трамвайные маршруты номер 1 и 3 возобновят работу с 1 октября.