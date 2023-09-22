Офицер ВСУ: российский командир на наших глазах расстреливал своих солдат за то, что они отступали

- В одном из пророссийских телеграм-каналов я прочитал, что вы применяете тактику клина при штурме вражеских позиций. Что это за тактика, и, как мне кажется вы применяли ее в Клещеевке?

- Я бы не сказал, что это так. Мы больше воевали в Андреевке. Это обычные пехотные бои c десантированием пехоты. Поверьте, по факту никто не придумывает какого-то нового военного искусства. Они просто выдумывают оправдание - клины, малые группы и прочее.

- Один из российских солдат писал в телеграм-канале примерно такое: «азовцы идут на нас свиньей».

- Они до сих пор в радиоперехватах нас немцами называют. Придумали себе историю и живут с этим дальше.

- В одном из видео мне показалось, что вы применяете тактику внезапности, когда противник просто не успевает высунуть голову из окопа из-за высокой плотности огня.

- Наши фирменные секреты я раскрыть не могу, конечно. Ничего особенного, просто это натиск нашей пехоты, которая обученная и, что самое главное, мотивированная. Это дает ей возможность сблизиться с противником. А в стрелковых близких боях наш противник очень слабый. Наши идут до последнего, потому что знают, за что они воюют.

- Знаю, что средний возраст ваших бойцов составляет около 25 лет. Как эти молодые ребята преодолевают свой страх?