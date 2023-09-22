Четыре месяца подряд бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, которая была сформирована в основном из остатков полка «Азов» и других подразделений, штурмуют позиции российской армии в районе Бахмута. Ведущий студии Rus.Postimees пообщался с находящимся на передовой одним из младших командиров бригады (позывной «Бочка»), который с оружием в руках освобождает украинскую землю от российских оккупантов. Он рассказал, как украинские силы ведут свое наступление.
Офицер ВСУ: российский командир на наших глазах расстреливал своих солдат за то, что они отступали
С украинской стороны штурмы идут тяжело, но результативно. Бойцы взяли села Клещеевка и Андреевка к югу от Бахмута, что, по мнению многих военных экспертов, угрожает прорыву ВСУ на южных флангах российской армии и окружению самого Бахмута.
- Из многих интервью и информации с передовой можно узнать, что против вас на Бахмутском направлении стоят наиболее подготовленные части российской армии. Это действительно так?
- Да, действительно, в последнее время особенно. После того как отошли войска ЧВК «Вагнер», появились наиболее подготовленные части - это 31-я десантная бригада; 83-я и 72-я мотострелковые. Они хорошо укомплектованы, обучены, полностью обеспечены техникой. Вплоть до того, что беспилотные летательные аппараты у них уже на уровне рот. Ну, это информация от пленных, которых мы брали. Бригады хорошо подготовлены, и, действительно, имеют хороший командный состав, так что мы продвигаемся с трудом.
- То есть к вам в плен уже не попадают зэки из ЧВК «Вагнер»?
- Да, попадают кадровые: и офицеры есть, и солдаты. Это контрактники, некоторые из них с большим боевым опытом и в штурмовых действиях, и в оборонных, и имеющие огромный потенциал на будущее.
- Я смотрел много ваших видео, которые у меня вызывают шок, мягко говоря. Это как кино в реальной жизни, которое вряд ли было снято когда-нибудь в Голливуде. Каким образом вам удается в таких условиях проломить оборону российской армии?
- Самое главное - это мотивация. Это основа. Естественно, это большая отдача и подготовка. Этому в нашей бригаде уделяется много времени.
У русской армии очень много артиллерии и авиации, но у них не настолько мотивированные бойцы, как у нас. Это позволяет нам продвигаться, но каждый метр нам стоит действительно дорого.
- А что держит российских солдат там?
- Классика жанра русской армии - заградительные отряды.
Недавно, когда мы наблюдали за силами противника с БПЛА, видели, как командир батальона расстреливал своих солдат за то, что они отступали. У них были даже между собой бои. У них процветает совок, заградотряды с пулеметами стоят. Пленные нам признаются, что у них просто нет выбора. Их либо убьют там, либо они попадут в плен, либо будут воевать до последнего.
Но есть, конечно, и мотивированные бойцы, особенно из десантных бригад, которые полноценно отдают себе отчет в том, где они находятся и что делают.
- А что их мотивирует, деньги или страх?
- Я бы не сказал, что у них большие зарплаты. Больше мотивирует пропаганда, которой они напичканы. Не имеющие большого достатка попадаются на истории о большой зарплате.
- То есть жители Москвы и Санкт-Петербурга к вам не попадают?
- Очень мало. В основном это дальние регионы, поселки, деревни, малообеспеченные слои населения. Центральная Россия к нам не попадает.
- В одном из пророссийских телеграм-каналов я прочитал, что вы применяете тактику клина при штурме вражеских позиций. Что это за тактика, и, как мне кажется вы применяли ее в Клещеевке?
- Я бы не сказал, что это так. Мы больше воевали в Андреевке. Это обычные пехотные бои c десантированием пехоты. Поверьте, по факту никто не придумывает какого-то нового военного искусства. Они просто выдумывают оправдание - клины, малые группы и прочее.
- Один из российских солдат писал в телеграм-канале примерно такое: «азовцы идут на нас свиньей».
- Они до сих пор в радиоперехватах нас немцами называют. Придумали себе историю и живут с этим дальше.
- В одном из видео мне показалось, что вы применяете тактику внезапности, когда противник просто не успевает высунуть голову из окопа из-за высокой плотности огня.
- Наши фирменные секреты я раскрыть не могу, конечно. Ничего особенного, просто это натиск нашей пехоты, которая обученная и, что самое главное, мотивированная. Это дает ей возможность сблизиться с противником. А в стрелковых близких боях наш противник очень слабый. Наши идут до последнего, потому что знают, за что они воюют.
- Знаю, что средний возраст ваших бойцов составляет около 25 лет. Как эти молодые ребята преодолевают свой страх?
- У меня не только молодые. Есть и дедушки по 60 лет, которые подписывают контракт, просятся, возьмите меня с собой. Да, в большинстве своем - молодые, которые родились уже в независимой Украине, которые воюют за свой дом, за свою землю, готовы отдать за нее жизнь. Это самое главное, что ими движет.
Конечно, молодые люди к нам приходят, потому что у нас лучше подготовка, мы уделяем много времени личному составу. У нас есть своя школа, назовем это так. Плюс, это мотивация двигаться вперед. Молодежь присоединяется к нам и по той причине, что видит наши результаты.
- Ну и у вас, насколько мне известно, есть много уроженцев Донецка, Мариуполя, Луганска, которые буквально с оружием в руках идут к себе домой.
- Да, это правда. У меня даже вот погибший сержант взвода с позывным Грек был родом из Мариуполя. К сожалению, не получилось даже похоронить его на родине. Родных его вывозили из Мариуполя, чтобы они могли попрощаться с ним. Да, у нас таких парней очень много.
- Ну и чтобы закончить тему Андреевки, что чуть южнее Бахмута. Скажите, какая там сейчас обстановка, пытается ли противник отбить позиции, которые вы заняли?
- Сама Андреевка существует только на карте. Населенный пункт полностью разбит противником еще во время его наступления. Для этого они не жалеют ни снарядов, ни авиации, уничтожают все. Наши бойцы держат там оборону, противник пытается вернуть, конечно, бросая на это огромные ресурсы. Туда противник бросает и авиацию, а артиллерию, и очень много пехоты. Идут мясные штурмы, людей не жалеют.
Поверьте, когда, управляя боем, вы видите на экране, что на вас идет 150 человек просто по полю, это зрелище для людей с подготовленной психикой. Тем не менее, они это делают каждый день, пытаясь отбивать населенные пункты.
- Бойцы с южного фронта, которые освободили Работино, сообщают о сильной заминированности местности. Как у вас с этим обстоят дела?
- Очень высокая плотность минирования. Противник не жалеет мин вообще. Минируется все, что только возможно: это и растяжки с применением мин разных модификаций, минируют даже игрушки, поля. У них было время подготовиться и, скажем честно, ресурс русской армии позволяет, чтобы минировать все.
У нас есть специалисты, которые помогают нам в разминировании, но мы же прекрасно понимаем, что это тоже не бесконечный ресурс - люди и техника для разминирования.
- Кстати о технике: западная техника у вас есть какая-то?
- Скажу честно, есть, но не в большом количестве. Но, опять же, западную технику нужно еще освоить.
Мы привыкли к одной технике, а когда с запада техника приходит, то на ней нужно обучиться. Но, к сожалению, западные партнеры больше на словах, чем на деле, помогают. Такого, чтобы за раз пришло чего-нибудь до ста единиц, не происходит. На данном этапе нам хватает, но если говорить откровенно, то хотелось бы намного большего.
- Я видел, у вас есть бронемашины «Брэдли».
- Это М-113. Гусеничный БТР. Да, действительно, западная техника в разы лучше, противотанковое минирование выдерживает. В моей роте тоже были случаи, когда бойцы подрывались на минах, выживали, и даже экипаж без проблем получал как максимум контузии при таких подрывах.
Техника хорошая, не спорю, но есть проблемы по возрасту. Эти броневики еще 80-х и даже 70-х годов, поэтому, сами понимаете, их надо хорошо обслуживать.
- Пытаюсь подвести разговор к теме стандартов НАТО. Техника, которую вы осваиваете, она, наверное, поможет Украине и вашей бригаде в будущем соответствовать стандартом альянса.
- Наша бригада давно уже использует стандарты НАТО. Мы одна из тех бригад, которая полностью перешла на подход в планировании и управлении войсками согласно стандартам НАТО. Но в то же время мы все еще не имеем современную технику. Если бы наши западные партнеры уделяли немного больше времени изучению того, что тут изменяется, что происходит вообще у нас. Да, мы в этом плане самые продвинутые, но еще очень много бригад в Украине, которые работают по стандартам НАТО.
- А что меняется?
- Противник меняется в техническом плане. Они очень быстро построили БПЛА. Их промышленность очень быстро перешла на войну, бросая туда большие деньги, к сожалению для нас. Они меняются в техническом плане и в плане количества пехоты. Хотя в тактике это все тот же противник старого образца, но с большими ресурсами. Эта война может затянуться действительно надолго, поэтому этот вопрос нужно решать как можно скорее.
Только по БПЛА Россия производит их сотнями, ракеты точно так же. Мы можем воевать десятками лет, но у них есть главный ресурс - люди. Чтобы забрать сто метров земли, они могут спокойно бросить на убой тысячу солдат. Это действительно работает. У нас такой возможности нет, мы бережем свой личный состав.
- Кстати, о личном составе: в вашей бригаде всегда было много добровольцев из-за границы. Есть ли у вас бойцы из стран Балтии, и если есть, то какие они как воины?
- На самом деле, нет. У нас были инструкторы, которые нам помогали. В некоторых ротах у нас есть белорусы, есть пару человек из России.
- А как вы решаете вопрос доверия к бойцам из Беларуси и России? Ведь эти страны сейчас воюют против Украины.
- Поверьте, они давно в боях доказали, что им можно спокойно доверять. Кроме того, нужно понимать, что там тоже есть люди, которые вполне адекватно оценивают ситуацию. Они уехали и сейчас находятся в Украине. Почему им не освобождать потом свою землю также? Они прекрасно понимают, что это шанс на будущее их страны. Потому что Россия либо будет полностью уничтожена, либо ей придется полностью капитулировать и полностью изменить свой строй.
- Предстоит зима. Какие прогнозы на зимнюю войну у вас?
- Зимой боевые действия всегда немного стихают. Начинает работать артиллерия, авиация, грунт не позволяет просто нормально двигаться. У нас такая грязь зимой, которая не позволяет даже дойти до позиций, поэтому наступательные действия будут потихоньку утихать. Но в то же время никто не говорит, что мы будем останавливаться.
- Ну и пару слов о том, каким образом ваши бойцы восстанавливают свои силы после таких интенсивных боев?
- Отдыхаем неделю, максимум - две. Но, опять же, это не тот отдых, когда мы лежим и кайфуем. 2-3 дня - это отдых для восстановления сил. А дальше мы опять тренируемся, готовимся, разрабатываем новые операции.
- А как вы попали в 3-ю отдельную штурмовую бригаду?
- Я начал служить еще в Киеве добровольцем. Я сам киевлянин и защищал свой родной город. Тогда я стал обычным солдатом, командиром отделения. Потом, когда я служил на запорожском направлении, то стал уже заместителем командира роты, и только вот уже буквально год как стал ротным. Начинал свою офицерскую карьеру с самых солдатских низов.
- До этого в армии служили?
- Я учился в Национальном университете обороны Украины, но недоучился. Но это хороший офицерский вуз.
А до войны я был музыкантом, который помогал записывать альбомы. Я очень люблю музыку, и она мне очень помогает снимать стресс на передовой. Но если есть возможность уделить время книгам, то это самое классное время, которое позволяет тебе немного отдохнуть.
Смотрите запись полной версии беседы!