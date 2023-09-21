Премьер Польши сообщил о прекращении поставок оружия Украине

«Украина защищается от жестокого нападения России, и я понимаю эту ситуацию, но, как я уже сказал, мы должны защитить нашу страну. Мы больше не передаем оружие Украине, потому что мы сейчас вооружаем Польшу», – заявил он в интервью телеканалу Polsat.

В то же время он отметил, что Польша не намерена препятствовать работе логистического центра под Жешувом, через который поступает военная поддержка Украине, пишет УНИАН.

Помощь Украине от Польши

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Польша активно поддерживает нашу страну. Она приняла миллионы украинских беженцев и предоставила немало военной техники и вооружения.

Всего с начала полномасштабного вторжения России Польша отправила Украине более 240 танков и почти 100 единиц бронетехники. Кроме того, в июле 2023 года СМИ сообщали, что Варшава тайно передала Киеву около десятка вертолетов Ми-24.