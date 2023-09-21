Двукратный олимпийский чемпион не осуждает войну: мы рискуем остаться в нейтральном статусе навсегда

В начале месяца Международная федерация плавания (WA) установила критерий, позволяющий российским и белорусским спортсменам снова участвовать в международных соревнованиях в статусе нейтральных, но с соблюдением строгих ограничений. В каждом соревновании может участвовать только один спортсмен, и право каждого спортсмена на старт оценивается отдельно.

Одним из условий является то, что пловец ни при каких обстоятельствах не должен поддерживать войну в Украине и иметь связи с военными или силовиками. Спортсмены из стран-агрессоров не могут участвовать в командных соревнованиях, им запрещено носить национальную символику, а также общаться со СМИ.

Хотя Международный олимпийский комитет (МОК) еще не решил, будут ли допущены к участию в Олимпийских играх спортсмены из России и Белоруссии и на каких условиях, похоже, что Рылов в любом случае участвовать не будет. Ни при каких обстоятельствах он не согласится подписать декларацию, осуждающую войну.

«Могу говорить только за себя. Если бы был должен подписать такую политическую декларацию, то отказался бы. В таком случае я бы сказал, что мое государство плохое. Я не хочу соглашаться с такими условиями.

Их наглость по отношению к нам только растет. Я думаю, что мы должны вернуться на международную арену только тогда, когда все наши права будут восстановлены, иначе мы рискуем остаться нейтральными спортсменами на всю оставшуюся жизнь», - сказал Рылов, пловец, за свою карьеру завоевавший четыре олимпийские медали.