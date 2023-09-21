От редчайшей формы рака умер 23-летний английский футболист

Считавшийся в юности огромным талантом, Кулл тренировался в академии Саутгемптона, а также пробился в молодежные команды Англии высшего уровня. Его блестящая карьера оборвалась в 17 лет, когда у юного футболиста диагностировали редкую злокачественную опухоль кости под названием саркома Юинга.

Бенджамин перенес операцию на колене и, казалось, сумел победить грозное заболевание. Спортивную карьеру пришлось завершить, но он стал персональным тренером. К сожалению, операция не помогла – несколько раз случались рецидивы.

Хороших новостей для спортсмена у врачей не оказалось. Только пять процентов пациентов с этой формой рака способны выжить через пять лет после постановки диагноза. Калл верил, что выиграет эту битву. В трудную минуту бывшего футболиста поддерживала его возлюбленная Дэйзи Моррисон.

Несколько недель назад бывший спортсмен сделал предложение своей девушке. Она сказала «да». А субботу, 16 сентября, она сообщила печальную новость. «Самое тяжелое прощание. Вчера я потеряла всю свою жизнь, своего жениха, свою вторую половинку, весь свой мир... Я всегда надеялась и молилась, чтобы этот день никогда не наступил. Я люблю тебя больше, чем могут выразить слова. Я также знаю, как сильно ты меня любил», — написала Моррисон.