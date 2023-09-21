Еврокомиссия требует от Эстонии более 150 млн евро

В общей сложности Еврокомиссия планирует привлечь от государств-членов дополнительные взносы в размере 65,8 млрд евро, которые будут направлены во вторую половину долгосрочного бюджетного периода Европейского союза (ЕС) – с 2024 по 2027 г. Помимо взносов государств-членов, ЕС также планирует занять 33 млрд евро, которые будут переданы Украине.

Из почти 100 млрд евро, выделяющихся на реформирование бюджета, около 50 млрд евро будет предназначено для Украины. Кроме того, дополнительные средства будут направлены на финансирование управления миграцией, поддержку развития стратегических технологий, увеличение процентных выплат по фонду реконструкции ЕС, покрытие роста административных расходов и повышение общей гибкости бюджета, чтобы быть готовым к непредвиденным расходам в течение следующих четырех лет.