Еврокомиссия требует от Эстонии более 150 млн евро

Еврокомиссия предложила странам-членам увеличить размер долгосрочного бюджета Евросоюза, что приведет к увеличению взноса Эстонии на 158 млн евро, говорится в повестке дня сегодняшнего заседания правительства.
В общей сложности Еврокомиссия планирует привлечь от государств-членов дополнительные взносы в размере 65,8 млрд евро, которые будут направлены во вторую половину долгосрочного бюджетного периода Европейского союза (ЕС) – с 2024 по 2027 г. Помимо взносов государств-членов, ЕС также планирует занять 33 млрд евро, которые будут переданы Украине.