Видео ⟩ Таллиннские школьники сходу вошли в топ-10 Кубка мира по танцам!

- А дети как на конкуренцию реагируют?

- Очень хорошо. Иногда бывает, что подкалывают, рвутся сами поработать за солистов. Иногда эта возможность им предоставляется, и они очень быстро понимают, какой это адский труд.

Фото: Focus tantsustuudio

- Я так понимаю, что как тренер вы достаточно требовательная.

- С разными детьми по-разному. Но если я стараюсь приготовить танцоров на конкурс, то да. Урок это урок, остальное остается за дверью. Я всегда танцорам говорю – и чай, и кофе, и на ручках к себе домой отнесу, и тортик съедим, и поболтаем, и с собаками погуляем. Но только после тренировки. Здесь мы сейчас работаем. Кому этот подход не нравится, тоже не задерживается. А остальные уже давно знают - сейчас Людмила покричит, мы все сделаем, а потом будет ура-ура, обнимашки, тортики и шутки. Но в зале мы работаем и работаем серьезно.

- Сколько у вас сейчас человек в основном составе?

- Тридцать. Для школьного коллектива нормально. В основном, ребята с третьего по восьмой классы. К сожалению, когда танцоры переходят в девятый-десятый классы, они вынуждены уходить – учебная нагрузка сильно возрастает и приходится делать выбор.

- Тем не менее, о вас знают везде, хотя СМИ про вас особо не пишут. Где вы уже успели побывать?