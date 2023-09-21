Видео ⟩ Таллиннские школьники сходу вошли в топ-10 Кубка мира по танцам!

Театр танца Focus под руководством Людмилы Вербицкой уже десять лет работает в Таллиннской гуманитарной гимназии. Обычный школьный коллектив за это время превратился в серьезную танцевальную студию, танцоры принимают участие во всевозможных соревнованиях, а сам театр прекрасно знают не только в Эстонии, но и за рубежом. В этом году Focus покорил еще одну вершину - ребята попали на Кубок мира по танцам Dance World Cup 2023. Это событие мирового масштаба, причем танцоры из Эстонии сразу же вошли в первую десятку. Но лучше всех об этом расскажет только руководитель студии, которая прекрасно знает, сколько стоит успех.
- Самый первый вопрос: почему вы назвали свою студию театром танца?
- Потому что каждый танец, который мы делаем – это определенное повествование. Мы не просто танцуем, мы рассказываем историю. Например, у меня есть танец «О чем мечтают дети» - дети танцуют, солистка изображает то, о чем она мечтает, а в конце танцоры выносят ей подарки: игрушки, шарики воздушные. А в конце лает собака. То есть мы в танцы стараемся вложить смысл. У меня есть танец «Гадкий утенок» - по Андерсену, так мы за три минуты рассказываем всю сказку.
- Кто придумывает танцы?
- В основном я. Но иногда заказываю постановки у молодых продвинутых хореографов. А еще в процесс вовлечены старшие дети, например, последний танец под названием «Выход на сцену» они сделали сами. Он как раз о том, как мы готовимся за кулисами и как мы танцуем.
- За какой промежуток времени вы успеваете станцевать историю? Судя по описаниям, это минимум на пять минут.
- Танец длится не больше трех минут, мы прекрасно укладываемся в это время, причем показываем шесть или семь стилей сразу: и вог, и стрит, и контемпорари, и джаз – все, что осваиваем в студии. Мы стараемся все время развиваться, чтобы не повторяться. Длинные танцы сейчас не нужны, время изменилось, у всех клиповое мышление, поэтому, если растянуть танец на четыре с половиной минуты, все начинают за телефоны хвататься, отвлекаться.
- Почему вы сконцентрировались именно на современных направлениях танца? Для школьных коллективов обычно более характерны какие-то народные, классические направления.
- Потому что дети этого хотят. Им хочется нового, пробовать разные стили, смешивать их – вот так и задается направление.
- Вы отметили, что сейчас очень изменилось мышление, нужно постоянно менять картинку, потому что концентрация уходит. Насколько в таких условиях сложно ставить танцы, репетировать? Это же требует бесконечных повторов.
- Кто настроен несерьезно, тот уходит уже через месяц-два. А кто горит танцем – остается. Да, проблема именно в том, чтобы довести танец до совершенства, это действительно сложно. Многим ведь кажется, что мы это освоили, покажем так, ну и окей. И повторять из урока в урок одно и то же надоедает, хочется чего-то нового. Такое бывает. Поэтому мне приходится лавировать - 20-30 минут урока мы работаем, а потом разгрузка: переходим, например, на актерское мастерство.
- Есть ли отсев детей?
- Как такового отсева нет, дети обычно сами быстро определяются и делают выводы. Есть же зеркало, в котором видно, что происходит. Плюс, если танцор все время стоит в последней линии, ему бывает психологически сложно, ведь родителям иногда бывает очень важно, чтобы ребенок развивался и стоял впереди. Хотя я, наоборот, стараюсь объяснить, что третья и четвертая линии должны быть лучше первой, потому что обычно все смотрят именно туда, в конец, потому что и так ясно, что в первой работают лучшие танцоры. Но некоторым родителям сложно это принять, и они забирают детей.
- А дети как на конкуренцию реагируют?
- Очень хорошо. Иногда бывает, что подкалывают, рвутся сами поработать за солистов. Иногда эта возможность им предоставляется, и они очень быстро понимают, какой это адский труд.
- Я так понимаю, что как тренер вы достаточно требовательная.
- С разными детьми по-разному. Но если я стараюсь приготовить танцоров на конкурс, то да. Урок это урок, остальное остается за дверью. Я всегда танцорам говорю – и чай, и кофе, и на ручках к себе домой отнесу, и тортик съедим, и поболтаем, и с собаками погуляем. Но только после тренировки. Здесь мы сейчас работаем. Кому этот подход не нравится, тоже не задерживается. А остальные уже давно знают - сейчас Людмила покричит, мы все сделаем, а потом будет ура-ура, обнимашки, тортики и шутки. Но в зале мы работаем и работаем серьезно.
- Сколько у вас сейчас человек в основном составе?
- Тридцать. Для школьного коллектива нормально. В основном, ребята с третьего по восьмой классы. К сожалению, когда танцоры переходят в девятый-десятый классы, они вынуждены уходить – учебная нагрузка сильно возрастает и приходится делать выбор.
- Тем не менее, о вас знают везде, хотя СМИ про вас особо не пишут. Где вы уже успели побывать?
- Да, мы не очень медийные, времени вести соцсети не хватает. Но приятно, что о нас наслышаны. Мы выступали в Минске, в Латвии, в Литве, в Финляндии. В Эстонии не пропускаем ни одного конкурса: и Koolitants, и Кубок Балтики, и конкурс «Балтийская волна» и Kuldne Karikas. Танцы сейчас очень популярны, и Эстония на очень высоком уровне. Еще сильнейшие коллективы в Латвии, Финляндии.
- Теперь новый этап - Кубок мира по танцам Dance World Cup 2023.
- Да. Я давно мечтала создать коллектив, который был бы именно мирового уровня, несмотря на то, что это школьный кружок и дети регулярно меняются. И очень приятно, что у нас получается двигаться в этом направлении, наверное, среди школьных похожих коллективов можно по пальцам пересчитать похожие на нас. Остальные студии работают отдельно.
- Что представляет собой Кубок мира по танцам 2023?
- О, это грандиозное мероприятие. Я три года пыталась достучаться до организаторов и наконец сумела прорваться. И тут проблема: в странах Балтии нет отборочных комиссий, нам за десять дней нужно было успеть подготовиться и связаться с ближайшими кураторами – Болгарией. Не буду описывать, что да как, скажу коротко – нас отобрали! На престижнейший международный конкурс с тысячами участников со всего мира. Там было представлено 50 стран. 7500 танцоров разного возраста. Более 20 стилей и направлений танцевальной техники. Три сцены для выступлений – это невероятный масштаб.
- Аж мурашки по коже.
- Да! Уровень запредельный. Дети настолько профессионально выступали, что мне казалось, что среди них невозможно выбрать лучших. Они творили такое – вот только на ушах не стояли. Причем высочайший уровень был у всех, невзирая на возраст танцоров – три им года или двадцать пять лет. Более того, у них у всех был профессиональный макияж, а у нас, например, к гриму отношение вообще спокойное, мы сконцентрированы на танце.
Еще нас поразили костюмы участников. Оказывается, это очень важно. Они танцуют как гимнасты: купальник, шорты, топ маленький, причем без разницы, какая у танцора комплекция. Потому что жюри оценивает не только танец, но и физическую форму танцора, то, как работает тело.
- А вы?
- А мы не готовы. Мы же танцуем! Так что срочно начали дорабатывать костюмы, где-то добавили разрезы. И отобрали нас, видимо, исключительно благодаря технике детей. Конечно же, на призовые места мы вообще не рассчитывали, хотели просто приехать и посмотреть. Но когда Анна Дорошенко со своим номером (соло контемпорари) заняла шестое место – был шок. Выступали рядом с танцорами такого уровня и не упали лицом в грязь! Еще один номер - групповой танец одиннадцати девочек «Веселая работа» - занял 11-е место. Остальные наши номера примерно в середине, и это тоже прекрасные результаты – 20, 21 и 22-е места. Нам немного не хватало техники, мы не умеем делать какие-то спортивные элементы. Сейчас танцы стали более сложными, много трюков, а мы все же больше танцуем. Так что нужно вводить акробатику.
- Я всегда интересуюсь не только артистической составляющей, но и тем, о чем говорят редко. Во что обошлось участие в таком престижном конкурсе?
- Дорого. Например, только для того, чтобы попасть на кубок, нужно было заплатить за каждого ребёнка 60 евро. И потом за каждый номер отдельный взнос. Нашим детям это обошлось от примерно полутора до почти 400 евро. И это только взносы, перелеты, питание и проживание оплачивалось отдельно. Все за счет энтузиазма родителей и это очень круто, потому что без поддержки очень сложно. Просто невозможно. Наши родители вообще очень помогают – кто-то футболки с нашим логотипом сделает, кто-то видео нарежет, кто-то фонограмму подготовит. Так вместе и работаем.
- Но поездка того стоила?
- Безусловно. Этот год для нас вообще очень успешный и появилось ощущение, что дети немножко задрали нос. Но кубок мира показал им уровень и то, что, оказывается, еще есть куда развиваться.