Парламент отклонил законопроект Центристской партии о повышении дотации на школьные обеды

Парламент голосами коалиции отклонил в первом чтении законопроект Центристской партии, предусматривающий повышение государственной дотации на школьные обеды с 1 евро до 2 евро на ребенка.
«Вызывает сожаление безразличие депутатов от Партии реформ, Социал-демократической партии и партии «Ээсти 200» к качеству питания в школах. Для нынешнего правительства приоритетом, похоже, является повышение налогов, а полезное и разнообразное питание оказалось где-то на заднем плане», - сказал заместитель парламентской фракции центристов Вадим Белобровцев.
«Молодой растущий организм нуждается в качественном, разнообразном и полноценном питании. Школьный обед - это важный прием пищи, и, к сожалению, для многих детей - это единственная возможность за день поесть горячую пищу. Из-за рекордной инфляции и предстоящего повышения налогов обеспечивать качество питания в школах на прежнем уровне невозможно. Чтобы школьные обеды продолжали оставаться бесплатными, а также здоровыми и полезными, дотацию на них необходимо увеличить», - добавил Белобровцев.
Сейчас государственная дотация на школьные обеды составляет 1 евро в день на ребенка. Также за питание в школах доплачивают местные самоуправления, а иногда и родители. В последний раз соответствующая дотация повышалась в 2018 году (с 0,78 евро до 1 евро), когда правительство возглавляла Центристская партия. Белобровцев добавил, что в нынешней экономической ситуации местные самоуправления вынуждены увеличивать финансирование питания в школах, а иной раз - просить доплатить родителей - так делает, например, город Тарту.
«До сих пор самоуправления гораздо чаще, чем правительство увеличивали финансирование школьного питания. Однако, перекладывая обязанность поддерживать уровень качества обедов в школах на плечи муниципалитетов, правительство поступает крайне безответственно», - сказал он.
«Увеличение дотации также поможет фирмам, предлагающим услугу питания. Сейчас им все сложнее выполнять условия договоров - обеспечивать полноценное, сбалансированное, разнообразное, вкусное и соответствующее возрасту детей питание, учитывать в случае необходимости особые потребности учащихся или аллергию на определенные продукты», - добавил Белобровцев.
По данным Института конъюнктуры Эстонии, за последние годы потребительская корзина подорожала на 25 процентов. Белобровцев подчеркнул, что нынешней дотации не хватает даже на приготовление обедов, не говоря уже об их качестве и полезности.
«Чтобы сохранить качество школьных обедов, увеличения дотации до 2 евро на ребенка вполне достаточно. Полноценный обед в школе должен быть обеспечен каждому учащемуся, независимо от того, какую школу он посещает», - отметил Белобровцев.
Если бы законопроект был принят, он вступил бы в силу с 1 января 2024 года.