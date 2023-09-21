Парламент отклонил законопроект Центристской партии о повышении дотации на школьные обеды

«Вызывает сожаление безразличие депутатов от Партии реформ, Социал-демократической партии и партии «Ээсти 200» к качеству питания в школах. Для нынешнего правительства приоритетом, похоже, является повышение налогов, а полезное и разнообразное питание оказалось где-то на заднем плане», - сказал заместитель парламентской фракции центристов Вадим Белобровцев.

«Молодой растущий организм нуждается в качественном, разнообразном и полноценном питании. Школьный обед - это важный прием пищи, и, к сожалению, для многих детей - это единственная возможность за день поесть горячую пищу. Из-за рекордной инфляции и предстоящего повышения налогов обеспечивать качество питания в школах на прежнем уровне невозможно. Чтобы школьные обеды продолжали оставаться бесплатными, а также здоровыми и полезными, дотацию на них необходимо увеличить», - добавил Белобровцев.

Сейчас государственная дотация на школьные обеды составляет 1 евро в день на ребенка. Также за питание в школах доплачивают местные самоуправления, а иногда и родители. В последний раз соответствующая дотация повышалась в 2018 году (с 0,78 евро до 1 евро), когда правительство возглавляла Центристская партия. Белобровцев добавил, что в нынешней экономической ситуации местные самоуправления вынуждены увеличивать финансирование питания в школах, а иной раз - просить доплатить родителей - так делает, например, город Тарту.