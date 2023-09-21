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Omniva установит посылочные автоматы рядом с несколькими магазинами крупной сети супермаркетов

BNS
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Посылочный автомат Omniva.
Посылочный автомат Omniva. Фото: Anne Põder

Lidl Eesti начинает сотрудничество с Omniva, в рамках которого посылочные автоматы будут установлены у магазинов Lidl на улице Раннамыйза и бульваре Сыпрузе в Таллинне, а также рядом с магазинами в Нарве.

На первоначальном этапе посылочные автоматы будут установлены на период в шесть месяцев, в течение которых будет контролироваться активность их использования. Если тестовый период пройдёт успешно, Omniva рассмотрит возможность установки посылочных автоматов и у других магазинах Lidl, сообщила розничная сеть.

Руководитель отдела посылочных автоматов Omniva Рауно Риинер рассказал, что отправка или получение посылки обычно сочетается с другими повседневными занятиями, например, с походом на работу или за покупками.

«Совершение покупок в интернет-магазинах становится все более популярным, при этом люди хотят получать свои заказы все быстрее и, если вещь им не подходит, они также хотят быстро вернуть ее в посылочный автомат», - добавил он.

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