Omniva установит посылочные автоматы рядом с несколькими магазинами крупной сети супермаркетов

На первоначальном этапе посылочные автоматы будут установлены на период в шесть месяцев, в течение которых будет контролироваться активность их использования. Если тестовый период пройдёт успешно, Omniva рассмотрит возможность установки посылочных автоматов и у других магазинах Lidl, сообщила розничная сеть.

Руководитель отдела посылочных автоматов Omniva Рауно Риинер рассказал, что отправка или получение посылки обычно сочетается с другими повседневными занятиями, например, с походом на работу или за покупками.