Omniva установит посылочные автоматы рядом с несколькими магазинами крупной сети супермаркетов

Lidl Eesti начинает сотрудничество с Omniva, в рамках которого посылочные автоматы будут установлены у магазинов Lidl на улице Раннамыйза и бульваре Сыпрузе в Таллинне, а также рядом с магазинами в Нарве.
На первоначальном этапе посылочные автоматы будут установлены на период в шесть месяцев, в течение которых будет контролироваться активность их использования. Если тестовый период пройдёт успешно, Omniva рассмотрит возможность установки посылочных автоматов и у других магазинах Lidl, сообщила розничная сеть.
Руководитель отдела посылочных автоматов Omniva Рауно Риинер рассказал, что отправка или получение посылки обычно сочетается с другими повседневными занятиями, например, с походом на работу или за покупками.
«Совершение покупок в интернет-магазинах становится все более популярным, при этом люди хотят получать свои заказы все быстрее и, если вещь им не подходит, они также хотят быстро вернуть ее в посылочный автомат», - добавил он.