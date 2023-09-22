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«Ее пичкали непонятными таблетками»: постоялица дома попечения за считаные дни превратилась в овощ

Kuuuurija
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  • В начале года Виктор поместил свою 94-летнюю мать в дом попечения
  • В какой-то момент старушка оказалась прикованной к постели
  • Близкие обнаружили, что ей дают лекарства для шизофреников, страдающих видениям

В сегодняшнем сюжете Kuuuurija речь пойдет о 94-летней жительнице Пайде Элеоноре, которой в доме попечения без разрешения ее семьи давали сильные успокоительные. Из-за них старушка всего за несколько недель превратилась в овощ.

С журналистской Катрин Луст связался владелец строительной компании Виктор Казак, который в начале года был вынужден поместить свою престарелую мать в пансионат «Пайде».

Пансионат «Пайде» – это дом попечения, расположенный в самом центре Пайде по адресу ул. Пярну, 7. Стоимость места в этом заведении составляет 1200 евро в месяц, всего там насчитывается 125 койко-мест.

Пансионат «Пайде» принадлежит обществу с ограниченной ответственностью Häcke, владельцем которого является 59-летний Ильмар Кеэк из Кохтла-Ярве. Это не единственный дом попечения Кеэка, ему также принадлежат дома попечения в Кохтла-Ярве и Раквере.

«Я прожил здесь почти сорок лет и даже сейчас числюсь жителем города Пайде, я здесь зарегистрирован», – рассказывает Казак, который одно время был даже членом горсобрания.

Мать Виктора зовут Элеонора, большую часть своей жизни она занималась сельским хозяйством. Сейчас ей 94 года, и здоровье для ее возраста до определенного момента было вполне нормальным.

«Она отметила свое 90-летие, все было в порядке. Но постепенно стала отказывать память и все такое. Но мы хорошо справлялись до весны-лета прошлого года. Регулярно навещали ее, несколько раз в неделю, и постоянно были на связи», – подчеркивает сын.

Но в какой-то момент у Элеоноры обострилась деменция, и она уже не могла самостоятельно жить в своей квартире. Семье ничего не осталось, как подыскать для нее дом попечения. «Возник риск, что она попадет под машину. Или где-то упадет и замерзнет до смерти. Да что угодно, – говорит Виктор. – Последней каплей стала ситуация, когда она упала на скользкой дороге и сломала руку».

По словам Казака, семья искала наилучшее решение. Пансионат «Пайде» показался им разумным выбором, поскольку он находится недалеко от дома Элеоноры и она хорошо знает этот район. «Конечно, там нет никакой роскоши, зато чисто и персонал приветливый», – рассказывает сын.

Элеонора заселилась в дом попечения 28 января. До марта, когда Виктор регулярно навещал свою мать, с ней все было более или менее в порядке. Старушка поправлялась, перелом запястья заживал, и в целом она была в хорошем расположении духа.

«Заведующая говорила со мной вежливо, но намеками, что, мол, есть проблемы и они не хотят такого пациента», – вспоминает Виктор.

По его словам, пару раз матери удалось покинуть дом попечения, что, конечно не понравилось персоналу, ведь тот не может ходить за Элеонорой по пятам. «Но мы же живет в XXI веке и эту проблему можно быстро и без больших затрат решить. Если дементные люди находятся в одном блоке, можно сделать так, чтобы двери запирались. А открывать их карточкой, ключом или с помощью кода», – считает Виктор, предложения которого поддержки у руководства и собственников пансионата не нашли.

Разительные перемены

Какое-то время Казак был в отъезде и вернулся домой 16 мая. Сын не видел мать не более двух недель, а когда 17 мая пришел в дом попечения ее навестить, Элеонора лежала в кровати обессиленная, не могла подняться: «Она почти шепотом произнесла мое имя. Я не понимал, в чем дело».

Виктор был в шоке, поскольку энергичная пожилая женщина, которая еще пару недель назад собиралась с подругой в кафе, вдруг превратилась в прикованного к постели недееспособного человека. «По сути, она не то что не могла встать, ей перевернуться на другой бок было трудно. Я помог ей сесть и накормил. Тогда она немного пришла в себя», – говорит он.

Казак пошел к заведующей и поинтересовался, не давали ли матери каких-нибудь успокоительных: «Сказали, что нет, это запрещено. Мол, мы не можем без решения врача или одобрения членов семьи».

Учитывая тяжелое состояние матери, Виктор стал чаще бывать в пансионате «Пайде», а 13 июня, по соглашению с руководством, Элеонору забрали оттуда. Она была очень слаба.

Сестра Виктора взяла отпуск на лето и переехала из-за границы в Пайде, чтобы присматривать за матерью дома. «Сестра за ней всячески ухаживала. И тут приехал мой младший сын с женой Минией. И жена, Миния, обратила внимание на лекарство, которое маме дали с собой при выписке. Лекарство называется "Квентиакс"», – рассказывает Виктор.

«Квентиакс» – это рецептурный препарат, действующим веществом которого является кветиапин. Это антипсихотическое средство, применяемое, например, в случаях, когда вы чувствуете или слышите то, чего на самом деле не происходит. Он используется для лечения шизофрении, мании, депрессии и биполярного расстройства. Вот только ни одного из вышеперечисленных заболеваний у матери Виктора не было.

В листке с описанием лекарства сказано, что его нельзя принимать пожилым и страдающим деменцией, поскольку препараты этой группы могут повышать риск развития инсульта у пожилых людей, а в некоторых случаях - даже смерти.

Виктор не мог поверить, что его матери в доме попечения без его ведома давали яд. «С маминой ИД-картой я сразу зашел на сайт eesti.ee и проверил, когда было выписано лекарство. Оказалось, что еще 21 апреля. То есть назначили до моего отъезда, – ужасается он. – Кроме того, я обнаружил, что семейный врач назначил дозу один раз в день, но на самом деле ей давали эти таблетки дважды в день».

Казак написал письмо семейному врачу, та ему перезвонила: «Она не пыталась увиливать. По ее словам, медработник дома попечения подсказал, что нужно подобное лекарство».

Таким образом, психотропный препарат был назначен пожилой женщине семейным врачом по просьбе дома попечения без осмотра пациента. «Я написал письмо руководству пансионата. Они своей вины не признали», – говорит Виктор.

Пансионат вины не признает

Дом попечения ответил Казаку весьма лаконичным письмом, в котором говорилось лишь о том, что его мать беспокойна и постоянно бродит по зданию, поэтому медики дома престарелых обратились к семейному врачу, который выписал препарат, применяемый в соответствии с разработанным планом лечения.

Катрин Луст удалось дозвониться до заведующей пансионатом «Пайде» Пийи, которая попросила не называть ее фамилию. «Элеонора бродила по зданию и даже упала. У нас же двери не запираются. Как вы думаете, что бывает, когда человек падает с лестницы?» – в свою очередь спросила она.

Но неужели приковать человек к постели с помощью сильных успокоительных – единственный выход в этой ситуации? «Мы идем людям навстречу и принимаем дементных больных, которые бродят. Сын прекрасно знал, что она слоняется. Мы не можем запереть всех из-за одного клиента», – заявляет Пийа.

По словам Пийи, если состояние клиента меняется, пансионат обращается в семейной медсестре: «Семейная медсестра и назначила это лекарство. На словах, не письменно. Элеонора стала спокойнее. Через какое-то время мы заметили, что она как-то поникла, – признает заведующая пансионатом.

Кстати, Министерство социальных дел решило внести поправки в постановление, ограничивающее назначение успокоительных в нашей стране. Это связано с тем, что в Эстонии сильные успокоительные очень часто назначаются пожилым людям, у которых крайне высок риск побочных реакций на лекарства.

Но, по словам заведующей, в этом пансионате полно пожилых людей, которым назначают всевозможные лекарства, но семейные врачи не видят пациентов. Они выписывают лекарства, доверяя медработнику дома попечения, который не имеет права выписывать лекарства.

«Никто не ходит, ни в одном пансионате. Семейные медсестры не приходят. Мы общаемся по почте. Мы описываем состояние пациента и на основании этих данных медсестра принимает решение», – уверяет Пийа.

Но как же так получается, что Элеонора находится в ужасном состоянии, но дом попечения и медсестра этого не замечают и ей продолжают давать лекарство, противопоказанное пожилым людям, да еще и дважды в день? «Это должен знать семейный врач. Мы не назначаем лекарства. Мы следуем инструкциям семейного врача», – говорит Пийа.

В то же время Пийа не исключает, что лекарство не подходило Элеоноре: «Может, не подходило. Но когда врач назначает, мы же не можем сказать, что не надо такое назначать. Семейному врачу, наверное, виднее, не так ли?» – заключила Пийа.

Катрин Луст отправила письмо семейному врачу Элеоноры, но, к сожалению, не получила никакого ответа. Союз семейных врачей также решил сыграть в молчанку.

Однако, как прокомментировал руководитель отдела коммуникаций Департамента здоровья Имре Каас, такого не должно быть, что работник дома попечения звонит семейному врачу, чтобы выписать пациенту то или иное лекарство. «В то же время, если в доме попечения есть патронажная сестра с медобразованием, то между медиками происходит общение. Но эти беседы не являются основанием для назначения лекарства семейным врачом», – подчеркнул он.

Кстати, услуги сестринского ухода в пансионате «Пайде» осуществляет компания TNP Konsultatsioonid. Именно их сотрудница, на основании договора закупки услуги, занимается здоровьем пожилых людей по будням с 9:00 до 17:00. Интересным также является тот факт, что компания TNP Konsultatsioonid принадлежит Елене Томасовой, бывшему заместителю гендиректора Департамента здоровья и жене врача-геронтолога Виктора Васильева. Годовой оборот компании составляет 4,3 млн евро, а нераспределенная прибыль – 434 000 евро.

В частности, семейный врач должен убедиться, что у человека есть медицинские показания для назначения ему определенного психотропного препарата.

«В законе нет прямого указания на то, что пациент должен лично встречаться со своим семейным врачом, то есть общение может быть по телефону и так далее. Но врач должен убедиться в том, что выписанное лекарство показано пациенту, и он должен обосновать решение в истории болезни. В Digilugu должно быть четко указано, почему пациенту выписывается именно это лекарство», – отметил Каас.

Kuuuurija обратилась в фирму TNP Konsultatsioonid, оказывающей услуги по уходу за больными в пансионате «Пайде», и поинтересовалась, почему Элеоноре было выписано неправильное лекарство.

Ответ был следующим

В связи с состоянием здоровья пациента медсестра TNP обратилась к семейному врачу, который выписал Элеоноре Казак, числящейся в его списке, лекарственные препараты. Медсестра объяснила, что обратиться к семейному врачу ее побудили изменения в поведении пожилого человека, которые вызывали беспокойство и требовали медицинского вмешательства.

Мы считаем, что медсестра действовала в пределах своей компетенции, соблюдая предписанный врачом план лечения, и не превысила своих полномочий.

Насколько нам известно, в настоящее время Элеонора Казак находится в доме попечения, по словам медсестры, у нее хорошее здоровье, она идет на поправку и находится под регулярным наблюдением наших медсестер».

Состояние здоровья 94-летней Элеоноры стало улучшаться сразу после того, как дети перестали давать ей вредное лекарство. Сейчас она снова оказалась в пансионате «Пайде».

«Если есть претензии к семейному врачу, что он нарушил какие-то правила оказания услуг, всегда нужно обращаться в Департамент здоровья, а если есть подозрение, что была допущена врачебная ошибка, нужно обращаться в Министерство социальных дел, где также есть экспертная комиссия. Эксперты в своей области оценивают, была ли допущена врачебная ошибка. И, конечно, в последнюю очередь человек может обратиться в суд с иском к медучреждению», – добавил руководитель отдела коммуникаций Департамента здоровья.

Подробности смотрите в сюжете Kuuuurija!

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