«Ее пичкали непонятными таблетками»: постоялица дома попечения за считаные дни превратилась в овощ

По словам Казака, семья искала наилучшее решение. Пансионат «Пайде» показался им разумным выбором, поскольку он находится недалеко от дома Элеоноры и она хорошо знает этот район. «Конечно, там нет никакой роскоши, зато чисто и персонал приветливый», – рассказывает сын.

Элеонора заселилась в дом попечения 28 января. До марта, когда Виктор регулярно навещал свою мать, с ней все было более или менее в порядке. Старушка поправлялась, перелом запястья заживал, и в целом она была в хорошем расположении духа.

«Заведующая говорила со мной вежливо, но намеками, что, мол, есть проблемы и они не хотят такого пациента», – вспоминает Виктор.

По его словам, пару раз матери удалось покинуть дом попечения, что, конечно не понравилось персоналу, ведь тот не может ходить за Элеонорой по пятам. «Но мы же живет в XXI веке и эту проблему можно быстро и без больших затрат решить. Если дементные люди находятся в одном блоке, можно сделать так, чтобы двери запирались. А открывать их карточкой, ключом или с помощью кода», – считает Виктор, предложения которого поддержки у руководства и собственников пансионата не нашли.

Разительные перемены