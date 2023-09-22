«Ее пичкали непонятными таблетками»: постоялица дома попечения за считаные дни превратилась в овощ

Но неужели приковать человек к постели с помощью сильных успокоительных – единственный выход в этой ситуации? «Мы идем людям навстречу и принимаем дементных больных, которые бродят. Сын прекрасно знал, что она слоняется. Мы не можем запереть всех из-за одного клиента», – заявляет Пийа.
По словам Пийи, если состояние клиента меняется, пансионат обращается в семейной медсестре: «Семейная медсестра и назначила это лекарство. На словах, не письменно. Элеонора стала спокойнее. Через какое-то время мы заметили, что она как-то поникла, – признает заведующая пансионатом.
Кстати, Министерство социальных дел решило внести поправки в постановление, ограничивающее назначение успокоительных в нашей стране. Это связано с тем, что в Эстонии сильные успокоительные очень часто назначаются пожилым людям, у которых крайне высок риск побочных реакций на лекарства.
Но, по словам заведующей, в этом пансионате полно пожилых людей, которым назначают всевозможные лекарства, но семейные врачи не видят пациентов. Они выписывают лекарства, доверяя медработнику дома попечения, который не имеет права выписывать лекарства.
«Никто не ходит, ни в одном пансионате. Семейные медсестры не приходят. Мы общаемся по почте. Мы описываем состояние пациента и на основании этих данных медсестра принимает решение», – уверяет Пийа.
Но как же так получается, что Элеонора находится в ужасном состоянии, но дом попечения и медсестра этого не замечают и ей продолжают давать лекарство, противопоказанное пожилым людям, да еще и дважды в день? «Это должен знать семейный врач. Мы не назначаем лекарства. Мы следуем инструкциям семейного врача», – говорит Пийа.