Видео ⟩ В погоне за титулом чемпиона Европы разбился велосипедист, Таарамяэ в топ не вошел

В Нидерландах прошел чемпионат Европы по шоссейным велогонкам. Британский велогонщик Джошуа Тарлинг стал победителем в мужской гонке на скорость, но больше всего публику взволновало жуткое падение фаворита гонки Штефана Кюнга.
Кюнг, выигравший в прошлом году серебро чемпионата Европы, боролся за золотую медаль в Нидерландах. Но для него соревнование закончилось в середине гонки, когда он неожиданно врезался в ограждение трассы.
The crazy trend for head down riding in time trials strikes again - @UCI_cycling really must look at the technical rules to stop this. pic.twitter.com/fSv12xxVC0— Brian Cookson OBE (@BrianCooksonOBE) September 20, 2023
Швейцарец довольно быстро поднялся и попытался продолжить борьбу, но влиться в топ ему больше не удалось. На самом деле его дальнейшее участие в гонке вообще было под очень большим вопросом, поскольку Кюнг получил серьёзную травму. При падении у него сломался шлем, а лицо было залито кровью.
В итоге Кюнг занял 11-е место на ЧЕ. Сразу после финиша он отправился к швейцарским врачам, которые проверили его.
Чемпионом Европы стал 19-летний британец Джошуа Тарлинг, преодолевший дистанцию 29,8 км за 31.30.01. Серебряная медаль принадлежит швейцарцу Стефану Биссеггеру, а бронза – бельгийской суперзвезде Вауту ван Аэрту. Рейн Таарамяэ, единственный эстонский гонщик на соревнованиях, занял 25-е место.