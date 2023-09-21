Видео ⟩ В погоне за титулом чемпиона Европы разбился велосипедист, Таарамяэ в топ не вошел

Кюнг, выигравший в прошлом году серебро чемпионата Европы, боролся за золотую медаль в Нидерландах. Но для него соревнование закончилось в середине гонки, когда он неожиданно врезался в ограждение трассы.

The crazy trend for head down riding in time trials strikes again - ⁦@UCI_cycling⁩ really must look at the technical rules to stop this. pic.twitter.com/fSv12xxVC0 — Brian Cookson OBE (@BrianCooksonOBE) September 20, 2023

Швейцарец довольно быстро поднялся и попытался продолжить борьбу, но влиться в топ ему больше не удалось. На самом деле его дальнейшее участие в гонке вообще было под очень большим вопросом, поскольку Кюнг получил серьёзную травму. При падении у него сломался шлем, а лицо было залито кровью.

В итоге Кюнг занял 11-е место на ЧЕ. Сразу после финиша он отправился к швейцарским врачам, которые проверили его.