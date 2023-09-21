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Видео ⟩ В погоне за титулом чемпиона Европы разбился велосипедист, Таарамяэ в топ не вошел

rus.postimees.ee
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Штефан Кюнг.
Штефан Кюнг. Фото: David Pintens

В Нидерландах прошел чемпионат Европы по шоссейным велогонкам. Британский велогонщик Джошуа Тарлинг стал победителем в мужской гонке на скорость, но больше всего публику взволновало жуткое падение фаворита гонки Штефана Кюнга.

Кюнг, выигравший в прошлом году серебро чемпионата Европы, боролся за золотую медаль в Нидерландах. Но для него соревнование закончилось в середине гонки, когда он неожиданно врезался в ограждение трассы.

Швейцарец довольно быстро поднялся и попытался продолжить борьбу, но влиться в топ ему больше не удалось. На самом деле его дальнейшее участие в гонке вообще было под очень большим вопросом, поскольку Кюнг получил серьёзную травму. При падении у него сломался шлем, а лицо было залито кровью.

В итоге Кюнг занял 11-е место на ЧЕ. Сразу после финиша он отправился к швейцарским врачам, которые проверили его.

Чемпионом Европы стал 19-летний британец Джошуа Тарлинг, преодолевший дистанцию ​​29,8 км за 31.30.01. Серебряная медаль принадлежит швейцарцу Стефану Биссеггеру, а бронза – бельгийской суперзвезде Вауту ван Аэрту. Рейн Таарамяэ, единственный эстонский гонщик на соревнованиях, занял 25-е место.

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