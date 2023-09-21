Последствия кибератаки ⟩ Elron призвал пассажиров запастись наличными

«Ситуация начала улучшаться, но все еще возможны некоторые сбои, связанные с кибератаками на среду продажи билетов, управляемую компанией Ridango», - сказал Ардо Рузенберг, менеджер по работе с клиентами компании Elron.

«Безусловно, в поезде у кондуктора можно купить билет за наличные, и в большинстве случаев автоматы по продаже билетов и терминалы по обслуживанию клиентов также работают. Во избежание неудобств, связанных с кибератаками, просим пассажиров на всякий случай брать с собой наличные. Компания Elron приносит извинения за возможные неудобства, причиненные пассажирам», – сказал он.