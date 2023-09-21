Последствия кибератаки ⟩ Elron призвал пассажиров запастись наличными

В продаже билетов на поезд Elron по-прежнему наблюдаются перебои из-за кибератаки на систему продажи билетов, которая началась вчера днем, поэтому пассажирам рекомендуется иметь при себе наличные для покупки билетов, чтобы избежать неудобств.
«Ситуация начала улучшаться, но все еще возможны некоторые сбои, связанные с кибератаками на среду продажи билетов, управляемую компанией Ridango», - сказал Ардо Рузенберг, менеджер по работе с клиентами компании Elron.
«Безусловно, в поезде у кондуктора можно купить билет за наличные, и в большинстве случаев автоматы по продаже билетов и терминалы по обслуживанию клиентов также работают. Во избежание неудобств, связанных с кибератаками, просим пассажиров на всякий случай брать с собой наличные. Компания Elron приносит извинения за возможные неудобства, причиненные пассажирам», – сказал он.
Компания Elron добавила, что поскольку поиск по расписанию связан с системой продажи билетов, он также может быть недоступен или работать очень медленно. Об инциденте был поставлен в известность Департамент государственных инфосистем, а компания Ridango, поставщик услуг по продаже билетов Elron, работает над разрешением ситуации.