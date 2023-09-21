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В Риге прохожий попытался ограбить умершего на глазах у полиции

rus.tvnet.lv
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Мужчина попытался ограбить умершего на глазах у полиции.
Мужчина попытался ограбить умершего на глазах у полиции. Фото: Ekrānuzņēmums no video

В Риге прохожий неуважительно отнесся к мертвому человеку. Тело пенсионера лежало на улице, а он попытался забрать вещи умершего на глазах у полиции. Правоохранители быстро навели порядок, пишет rus.tvnet.lv со ссылкой на программу Degpunktā.

Около часа дня мужчина шел по проспекту Межа, но потерял сознание. Очевидцы вызвали бригаду скорой медицинской помощи, сотрудники которой установили, что мужчина умер естественной смертью.

Приехавшая полиция накрыла тело полиэтиленом, а сотрудники аварийной бригады пытались разобраться с троллейбусом, который не мог объехать умершего пенсионера.

Пока полиция занималась своей работой и оформляла документы, один местный житель решил забрать личные вещи умершего.

Мужчина без особых церемоний и разрешения схватил его кепку. Несанкционированные действия быстро заметил один из сотрудников полиции и остановил действия грабителя.

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