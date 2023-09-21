В Риге прохожий попытался ограбить умершего на глазах у полиции

Около часа дня мужчина шел по проспекту Межа, но потерял сознание. Очевидцы вызвали бригаду скорой медицинской помощи, сотрудники которой установили, что мужчина умер естественной смертью.

Приехавшая полиция накрыла тело полиэтиленом, а сотрудники аварийной бригады пытались разобраться с троллейбусом, который не мог объехать умершего пенсионера.

Пока полиция занималась своей работой и оформляла документы, один местный житель решил забрать личные вещи умершего.