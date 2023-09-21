На выходных клиенты популярного эстонского банка столкнутся с определенными трудностями

В предстоящее воскресенье, 24 сентября, с двух ночи и до 14 часов в работе интернет-банка и мобильного приложения Coop Pank будут наблюдаться плановые перебои, сообщила в четверг пресс-служба банка.
24 сентября в период с 02:00 до 14:00 невозможно будет использовать интернет-банк и мобильное приложение Coop Pank, могут также быть сбои при совершении оплаты онлайн и аутентификации лица по банковской ссылке.
Платежи, совершенные в период перебоев, поступят на счета клиентов после окончания перебоев. Банк приносит клиентам извинения за неудобства и рекомендует совершать важные банковские операции до или после перебоев в работе услуг.
В указанный период можно будет расплачиваться банковскими картами Coop Pank на всех торговых и обслуживающих предприятиях посредством физических платежных терминалов и снимать наличные во всех банкоматах, а также на кассах магазинов Coop.
Плановые перебои в работе интернет-банка и мобильного приложения Coop Pank связаны с работами по развитию компьютерных систем, чтобы в дальнейшем обеспечить еще большую стабильность и надежность предоставления банковских услуг.
Основанный на эстонском капитале Coop Pank является одним из пяти универсальных банков в Эстонии. Повседневными услугами банка пользуются 172 400 клиентов. Coop Pank использует синергию розничной торговли и банковского сектора и позволяет получать повседневные банковские услуги рядом с домом. Стратегическим владельцем банка является местная торговая сеть Coop Eesti, в состав которой входит 320 магазинов.