На выходных клиенты популярного эстонского банка столкнутся с определенными трудностями

24 сентября в период с 02:00 до 14:00 невозможно будет использовать интернет-банк и мобильное приложение Coop Pank, могут также быть сбои при совершении оплаты онлайн и аутентификации лица по банковской ссылке.

Платежи, совершенные в период перебоев, поступят на счета клиентов после окончания перебоев. Банк приносит клиентам извинения за неудобства и рекомендует совершать важные банковские операции до или после перебоев в работе услуг.

В указанный период можно будет расплачиваться банковскими картами Coop Pank на всех торговых и обслуживающих предприятиях посредством физических платежных терминалов и снимать наличные во всех банкоматах, а также на кассах магазинов Coop.

Плановые перебои в работе интернет-банка и мобильного приложения Coop Pank связаны с работами по развитию компьютерных систем, чтобы в дальнейшем обеспечить еще большую стабильность и надежность предоставления банковских услуг.