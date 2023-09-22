Осиновский: госбюджет обеспечит доступность общественного транспорта и предотвратит кадровый кризис в полиции

Что касается зарплат, то действительно, если мы поспорим на сферу образования, которую я считаю очень важной, то там удалось отстоять то, чтобы не было урезания расходов на науку, на высшее образование. При этом произойдет и повышение зарплаты учителей, и пусть на эти цели выделена не очень большая сумма, но этот шаг тоже очень важен.

- Представители Банка Эстонии раскритиковали соглашение между правительством и коммерческими банками. Критики соглашения говорят, что банки в обмен на освобождение от налога сверхприбыли выплатят дивиденды в преддверии повышения налогов по более низкой ставке. А вот глава правления банка Coop высказывает претензии социал-демократом, утверждая, что они были за налог на сверхприбыль. Действительно ли достигнутое с банками соглашение поможет госказне только в краткосрочной перспективе?

- То, что нас критикуют банкиры и их акционеры, это, конечно, было ожидаемо. Действительно, мы считаем, что в сложившейся ситуации, на фоне высоких цен, инфляции, а также высоких интрессов банков, банки должны проявить большую солидарность с обществом. Нашей целью был одноразовый спецналог на эти прибыли, и это действительно дало бы значительно больше средств в госбюджет.