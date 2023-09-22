Осиновский: госбюджет обеспечит доступность общественного транспорта и предотвратит кадровый кризис в полиции

Лаури Хуссар, глава партии «Ээсти 200», сразу после объявления премьер-министром о достижении договоренности по бюджету сообщил прессе, что его партия на переговорах по госбюджету достигла своих целей и подкрепил свои слова своеобразным аргументом: он сказал, что в госбюджет заложено необходимое финансирование тех задач, которые будут реализовывать министры от его партии, Кристина Каллас будет проводить переход на эстонский язык школьного образования, Маргус Цахкна будет поддерживать Украину, Тийт Рийсало будет строить персонализированное государство.
- Евгений, могут ли и социал-демократы сказать похожие вещи про своих министров, про свои зоны ответственности, не огорчены ли вы тем, что учителей ожидает повышение зарплаты в ведомстве Кристины Каллас, а спасателей и полицейских в ведомстве Лаури Ляэнеметса не ожидает, и если уже абстрагироваться от партийных вопросов, как вам кажется, интересы каких сфер удалось защитить в бюджете лучше всего, и какие бюджетные решения, напротив, не идеальны, и выглядят как наименьшее из возможных зол?
- Во-первых, нужно понимать, что контекст этих бюджетных переговоров очень сложный. Я за свою политическую карьеру не раз составлял государственный бюджет, а также государственную бюджетную стратегию, то есть планы финансирования на ближайшие четыре года. И нынешние бюджетные переговоры были самыми сложными в моей карьере.
Это связано с тем, что доходы государства, как мы видим, снижаются, если посмотреть в процентном измерении от ВВП. А расходы государства растут. В первую очередь, растут расходы на здравоохранение, на социальную защиту. Это, конечно же, хорошо, но при этом понятно, что требуются непростые и далеко не всегда популярные решения. Они нужны для того, чтобы сдержать рост государственного долга. Из-за роста интрессов обслуживание государственного долга сейчас становится дороже.