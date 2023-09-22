Пт, 22.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Осиновский: госбюджет обеспечит доступность общественного транспорта и предотвратит кадровый кризис в полиции

Павел Соболев
, журналист
Facebook
Comments
  • Договоренность с банками закрыла в бюджете дыру в 80 млн евро
  • Автоналог сделает еще более важной альтернативу личной машине
  • Для будущих полицейских открываются новые учебные места и строятся общежития

Во вторник вечером премьер-министр Кая Каллас сообщила журналистам, что Партия реформ, «Ээсти 200» и социал-демократы достигли соглашения по госбюджету 2024 года. Никаких дополнительных налогов не вводится, а введение автоналога откладывается на год. О том, какие решения по бюджету будущего года можно считать удавшимися, а какие выглядят далеко не идеальными, в студии Rus.Postimees порассуждал депутат Рийгикогу, председатель парламентской фракции Социал-демократической партии Евгений Осиновский.

Лаури Хуссар, глава партии «Ээсти 200», сразу после объявления премьер-министром о достижении договоренности по бюджету сообщил прессе, что его партия на переговорах по госбюджету достигла своих целей и подкрепил свои слова своеобразным аргументом: он сказал, что в госбюджет заложено необходимое финансирование тех задач, которые будут реализовывать министры от его партии, Кристина Каллас будет проводить переход на эстонский язык школьного образования, Маргус Цахкна будет поддерживать Украину, Тийт Рийсало будет строить персонализированное государство.

- Евгений, могут ли и социал-демократы сказать похожие вещи про своих министров, про свои зоны ответственности, не огорчены ли вы тем, что учителей ожидает повышение зарплаты в ведомстве Кристины Каллас, а спасателей и полицейских в ведомстве Лаури Ляэнеметса не ожидает, и если уже абстрагироваться от партийных вопросов, как вам кажется, интересы каких сфер удалось защитить в бюджете лучше всего, и какие бюджетные решения, напротив, не идеальны, и выглядят как наименьшее из возможных зол?

- Во-первых, нужно понимать, что контекст этих бюджетных переговоров очень сложный. Я за свою политическую карьеру не раз составлял государственный бюджет, а также государственную бюджетную стратегию, то есть планы финансирования на ближайшие четыре года. И нынешние бюджетные переговоры были самыми сложными в моей карьере.

Это связано с тем, что доходы государства, как мы видим, снижаются, если посмотреть в процентном измерении от ВВП. А расходы государства растут. В первую очередь, растут расходы на здравоохранение, на социальную защиту. Это, конечно же, хорошо, но при этом понятно, что требуются непростые и далеко не всегда популярные решения. Они нужны для того, чтобы сдержать рост государственного долга. Из-за роста интрессов обслуживание государственного долга сейчас становится дороже.

Поэтому без всех тех решений, которые были приняты в последнюю неделю со стороны правительства, в том числе о повышении налогового бремени, государство бы с 2027 года ежегодно тратило бы больше 1 процента от ВВП, а это полмиллиарда евро, только для того, чтобы выплачивать интрессы.

И, конечно же, в связи с тем, что финансовая ситуация достаточно сложная, то для дополнительных расходов в разных ведомствах возможности были очень ограниченными. Это касается и сферы образования, и сферы Тийта Рийсало, и т. д., и в этом контексте каждая партия и каждое министерство рады каждому евро, который удалось получить на будущий год и на последующие годы.

Для социал-демократов во время этих переговоров был очень важен запуск новой реформы общественного транспорта. В том числе и в связи с налогом на машину, который вступит в силу только с 2025 года. Для нас очень важно, чтобы имелись возможные альтернативы, особенно для людей в сельской местности. На это будет направлено 20 млн евро в ближайший год. И в последующие годы такое финансирование будет продолжено.

Что касается сферы ответственности МВД, то в этом году министр и его ведомство сделали упор на возможности усовершенствования обучения будущих полицейских. Будут построены новые общежития на улице Казе в Таллинне, на территории Академии МВД. В этой академии также будет создано больше мест для поступающих, что поможет бороться с нехваткой полицейских в ближайшие годы.

Что касается зарплат, то действительно, если мы поспорим на сферу образования, которую я считаю очень важной, то там удалось отстоять то, чтобы не было урезания расходов на науку, на высшее образование. При этом произойдет и повышение зарплаты учителей, и пусть на эти цели выделена не очень большая сумма, но этот шаг тоже очень важен.

- Представители Банка Эстонии раскритиковали соглашение между правительством и коммерческими банками. Критики соглашения говорят, что банки в обмен на освобождение от налога сверхприбыли выплатят дивиденды в преддверии повышения налогов по более низкой ставке. А вот глава правления банка Coop высказывает претензии социал-демократом, утверждая, что они были за налог на сверхприбыль. Действительно ли достигнутое с банками соглашение поможет госказне только в краткосрочной перспективе?

- То, что нас критикуют банкиры и их акционеры, это, конечно, было ожидаемо. Действительно, мы считаем, что в сложившейся ситуации, на фоне высоких цен, инфляции, а также высоких интрессов банков, банки должны проявить большую солидарность с обществом. Нашей целью был одноразовый спецналог на эти прибыли, и это действительно дало бы значительно больше средств в госбюджет.

Но мы находимся в коалиции с двумя правыми партиями, и у нас не было соглашения по этому конкретному вопросу. Но мы рады, что благодаря нашему давлению премьер-министр встретилась с представителями банков. И нам удалось договориться о том, что и в бюджете следующего года, и в бюджетной стратегии на 2025 год мы можем рассчитывать на дополнительную прибыль в размере 120 млн евро. Если бы этой прибыли не было, это означало бы или рост государственного долга, или дополнительные налоги уже в следующем году.

Таким образом, это факт, что данное решение относительно банков помогло нам при составлении бюджета. Без этого соглашения в бюджете следующего года была бы дыра в размере 80 млн евро, которую пришлось бы покрывать или дополнительными урезаниями, или дополнительными налогами. И в бюджете 2025 года тоже была бы дыра в размере 40 млн евро.

- И Кая Каллас, и Лаури Ляэнеметс сказали, что введение автоналога откладывается на год по той причине, что все были бы недовольны, если бы такое существенное изменение в налогообложении было бы принято в очень сыром виде. Можно ли сказать, что в этом вопросе коалиция все-таки в определенном смысле пошла на поводу у общественного мнения, потому что именно этот налог вызвал у населения самое сильное неприятие? И что у коалиции просто есть надежда, что за год удастся не только как следует проработать этот налог, но и приучить людей к мысли о его неизбежности?

- Я не соглашусь с таким анализом. Вопрос скорее в том, что Министерство финансов просто не подготовило вовремя соответствующий законопроект. Если бы это было сделано уже к августу, возникла бы возможность обсудить в обществе все необходимые детали. Тогда этот налог можно было бы представить вместе с государственным бюджетом до 30 сентября, как предполагает наш закон. Поскольку Минфин опоздал с подготовкой документа, у нас реально не было времени для того, чтобы провести все нужные процедуры, включая публикацию этого законопроекта.

Так что мы просто не успевали в нормальном темпе и в рамках существующей демократической практики с этим законопроектом дальше идти. Поэтому, думаю, было правильно со стороны коалиции договориться о том, чтобы в течение ближайших месяцев передать этот законопроект парламенту. Парламент примет его тогда, когда примет. На это можно потратить теперь куда больше времени.

- Известно, что в стратегию госбюджета 2025 года заложено 400 млн евро, источники поступлений которых пока не определены, и этот вопрос еще предстоит решить. В четверг вечером в эстонской прессе появились сообщения, что реформисты хотят получить эти деньги за счет повышения налога с оборота, «Ээсти 200» хочет это сделать с помощью налога на имущество, социал-демократы видят решение в обложении налогом предприятий. Соответствует ли реальному положению дел такая картина, если да, насколько сильными могут быть споры между партиями при поиске источников для этих налоговых поступлений?

- Эти споры еще не начались, этот процесс поиска начнется в ближайшие недели. Для того чтобы внести в бюджет 2025 года новые налоги, чтобы они вступили в силу с 1 января, их должен утвердить парламент до 1 июля 2024 года. Это означает, что вносить эти предложения надо уже в начале следующего года.

Осталось 3-4 месяца. Поэтому политические дискуссии, анализ со стороны министерств и ведомств, общественные дискуссии должны начинаться уже сейчас. Сегодня действительно невозможно предсказать, к каким решениям мы в итоге придем. Потому что тщательных обсуждений этой темы все-таки еще не было.

Мировоззрения у партий разные. Если мы посмотрим на позицию социал-демократов и на нашу структуру налогообложения, и сравним ее с положением дел в других странах ЕС, то речь о том, что налоги на потребление у нас в процентном измерении от ВВП одни из самых высоких. Наш налог на рабочую силу на среднем уровне, но при этом мы знаем, что налоги на рабочую силу сильнее всего влияют на экономический рост. А экономическая ситуация в Эстонии сейчас достаточно напряженная. Слишком много непонятного и неясного.

Если мы посмотрим на третий сегмент налогообложения, на налоги на имущество, то здесь мы на последнем месте в Евросоюзе. И, конечно, для нас, для социал-демократов, что ни для кого не секрет, здесь видится основная возможность повышения налогообложения. Потому что налог на имущество платят те, у кого имущество есть. Это более состоятельные слои населения.

И мы действительно говорим и о налоге для предприятий. И это не только классический налог на прибыль. Это и вопросы более технического характера, когда люди через предприятия вынимают свои доходы, не уплачивая социальный налог, например. Здесь есть разные возможности, которые требуют проработки на уровне Министерства финансов.

Ведь налог на машину тоже является налогом на имущество. И здесь один из наших принципов в контексте именно этого налога состоит в том, чтобы этот налог был бы также и налогом на роскошь, чтобы люди, которые покупают очень дорогие автомобили, платили бы гораздо больший налог, чем те, которые покупают маленькие экономные машины.

И это также и вопрос налога на землю, на недвижимость, которого сегодня в Эстонии еще не существует, в отличие от многих других стран. Но сейчас все эти пункты являются еще скорее набросками, и в ближайшие месяцы и коалиционные партнеры, и общество должны прийти к какому-то пониманию и к какому-то компромиссу по этому вопросу. Должны решить, как менять эти налоговые ставки и вообще налоговую нагрузку.

Мы исходим из того, что для нас непринципиальна та ли иная ставка, или тот или иной налог, для нас принципально то, чтобы этот второй налоговый пакет был бы однозначно прогрессивным. Он должен защитить менее состоятельных людей, при этом большая нагрузка должна приходиться на тех людей, которые имеют большую платежеспособность. Я думаю, что в этой ситуации проявление солидарности абсолютно естественно.

Смотрите запись полной версии беседы!

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх