В студии Postimees Евгений Осиновский: действительно ли госбюджет суров к бедным и ласков к банкирам?

- Представители Банка Эстонии раскритиковали соглашение между правительством и коммерческими банками. Критики соглашения говорят, что банки в обмен на освобождение от налога сверхприбыли выплатят дивиденды в преддверии повышения налогов по более низкой ставке. Действительно ли достигнутое с банками соглашение помогает государственным финансам только в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной оно уже менее выгодно, или такие претензии в адрес коалиции являются очень упрощенной оценкой?

- Экс-президент Керсти Кальюлайд раскритиковала бюджет, сказав, что считает неправильным решение компенсировать отмену налогового горба повышением налога с оборота, который является регрессивным налогом, потому что от этого особенно пострадают люди с низкими доходами. Кальюлайд сказала, что такое решение - политический компромисс, и добавила, что в правительстве сидят бессердечные люди. Действительно ли такая мера сделает бедных людей еще беднее? Было ли это решение трудным и компромиссным, какие были у него более гуманные альтернативы?

- Известно, что в стратегию госбюджета 2025 года заложено 400 млн евро, источники поступлений которых пока не определены, и этот вопрос еще предстоит решить. В четверг вечером в эстонской прессе появились сообщения, что реформисты хотят получить эти деньги за счет повышения налога с оборота, «Ээсти 200» хочет это сделать с помощью налога на имущество, социал-демократы видят решение в обложении налогом предприятий. Соответствует ли реальному положению дел такая картина, если да, насколько сильными могут быть споры между партиями при поиске источников для этих налоговых поступлений?