Tallinna Vesi хочет значительно повысить тариф на воду

21.09.2023 Tallinna Vesi подала в Департамент конкуренции ходатайство о повышении цены на услуги водоснабжения в среднем на 17 процентов в связи с увеличением расходов.

Запрос касается цен на услуги водоснабжения в основных районах, то есть Таллинне и Сауэ, а также в зоне действия Маарду. После одобрения запроса, поданного в Департамент конкуренции, цена услуг водоснабжения в основном районе (Таллинне и Сауэ, где AS Tallina Vesi также является владельцем активов) для частных клиентов составит 2,04 евро вместо нынешних 1,56 и для бизнес-клиентов 3,79 евро за кубометр вместо прежних 3,43, плюс НДС.