Ляэнеметс рассказал, что ждет владельцев находящихся в Эстонии машин с номерами РФ

В четверг на правительственной пресс-конференции министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) объявил, что у владельцев транспортных средств с российскими номерами есть полгода, чтобы внести автомобиль в эстонский регистр, либо вывезти его из Эстонии.
Ляэнеметс напомнил, что въезд транспортных средств с российскими номерами запрещен с 13 сентября.
«Однако в отношении автомобилей с российскими номерными знаками, уже находящихся в Эстонии, мы не будем вносить никаких изменений в закон, а будем применять действующие правовые нормы», - сказал Ляэнеметс.
Министр пояснил, что в течение пяти дней жители Эстонии обязаны зарегистрировать ввезенное в Эстонию для собственного пользования транспортное средство в эстонском регистре, а иностранец должен зарегистрировать свой автомобиль в том случае, если пользуется им в Эстонии в течение года. «Поэтому если у вас ВНЖ или серый паспорт, автомобиль с российским номером уже давно должен быть в регистре Эстонии», - сказал Ляэнеметс.
Регистрация в течение полугода либо вывоз машины из страны
Он отметил, что теперь все владельцы транспортных средств с российскими номерами должны внести свой автомобиль в эстонский регистр в течение шести месяцев, либо перевезти его в Россию.
При вывозе автомобиля требуется оплатить налог и пошлину. «Например, в случае с автомобилем стоимостью 20 000 евро таможенная пошлина составит около двух тысяч евро, а налог с оборота - 4 400 евро», - указал Ляэнеметс.