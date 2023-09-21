Кристина Каллас: «Расходы в сфере образования также необходимо пересмотреть»

Министр образования и науки Кристина Каллас заявила на пресс-конференции правительства в четверг, что для перехода на эстоноязычное образование в течение следующих четырех лет потребуется более ста миллионов евро из государственного бюджета.
По словам министра, в последующие годы инвестиции образования увеличатся, и большая часть этого будет заключаться в переходе на эстоноязычное образование.
«Переход на эстоноязычное образование в течение следующих четырех лет потребует общих инвестиций в размере более ста миллионов евро», - добавила она.
Кроме того, в госбюджете на 2024 год предусмотрены дополнительные 24 миллиона евро в фонд заработной платы учителей и один миллион евро в фонд заработной платы воспитателей детских садов. Финансирование высшего образования также увеличится на 15 процентов, а финансирование науки останется на уровне одного процента ВВП.
В контексте возможного сокращения госбюджета министр заявил, что расходы в сфере образования также необходимо пересмотреть. «Совершенно недопустимо, что при таких больших инвестициях, которые мы вкладываем в бюджет образования в Эстонии, мы все равно не можем платить учителям хорошую зарплату выше средней. В следующем году мы также проведем пересмотр бюджета в сфере образования. Это не часть пересмотра нулевого бюджета государства, но нам также необходимо пересмотреть расходы в сфере образования», - сказала Каллас.