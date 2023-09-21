Кристина Каллас: «Расходы в сфере образования также необходимо пересмотреть»

По словам министра, в последующие годы инвестиции образования увеличатся, и большая часть этого будет заключаться в переходе на эстоноязычное образование.

«Переход на эстоноязычное образование в течение следующих четырех лет потребует общих инвестиций в размере более ста миллионов евро», - добавила она.

Кроме того, в госбюджете на 2024 год предусмотрены дополнительные 24 миллиона евро в фонд заработной платы учителей и один миллион евро в фонд заработной платы воспитателей детских садов. Финансирование высшего образования также увеличится на 15 процентов, а финансирование науки останется на уровне одного процента ВВП.