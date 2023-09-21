Грядет забастовка? ⟩ Учителя не считают обещанное повышение зарплаты достаточным

Обещание повысить минимальную зарплату учителям всего на 1,8%, данное в ходе последних переговоров по госбюджету, не является удовлетворительным решением для учителей и посылает неверный сигнал о ценности образования в Эстонии, считают работники сферы образования, которые также поднимают вопрос о возможности забастовки.
Союз работников образования Эстонии (EHL) подал заявку на установление минимальной зарплаты учителей в размере 1950 евро к 2024 году. Министр образования и науки Кристина Каллас направила в правительство две заявки на дополнительное финансирование, которое также обеспечило бы восьмипроцентное повышение минимальной зарплаты учителей, однако решением правительства они не были поддержаны.
На сегодняшний день в Союз работников образования Эстонии обратилось множество учителей, которые выразили как свое возмущение решением правительства, так и готовность отстаивать свои права, в том числе путем проведения забастовки. «Мы понимаем их озабоченность и солидарны с ними. Остановка работы – крайняя мера, но ее нельзя исключать, если на политическом уровне не будет понимания проблемы оплаты труда учителей, а значит, и важности будущего эстонского государства в целом», - заявили в Союзе.
В эту пятницу в 16.30 в Тарту состоится встреча председателя Союз работников образования Эстонии Реэмо Вольтри с министром образования и науки. «На данный момент мы располагаем лишь информацией из прессы о мнении министра относительно возможных дополнительных бюджетных средств, которые могут быть выделены на повышение заработной платы. После завтрашней встречи мы сформулируем свою точку зрения и план действий и, если потребуется, начнем консультации с госпримирителем на следующей неделе», - сказал Вольтри.