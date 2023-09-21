Хейки Наби прошел в четвертьфинал чемпионата мира, но его будущий соперник чертовски силен

1/8 финала

Во втором туре у Наби снова оказался равный по силе соперник, но тем не менее, эстонец победил норвежца Оскара Марвика. Счет остался 1:1, но Наби вышел вперед, поскольку был последним, кто заработал очко за свою активность.

Соперником Наби по четвертьфиналу станет действующий чемпион мира Риза Каяалп. 33-летний турок – пятикратный чемпион мира, в его копилке три олимпийские медали: серебро Рио-де-Жанейро и бронзы Игр в Лондоне и Токио.

Первый тур

Наби уже в первом туре вошел в число 16 лучших. Матч с россиянином Виталием Щуром завершился со счетом 1:1. В 1/8 финала Наби встретится с норвежцем Оскаром Марвиком, который в первом раунде победил чилийского борца Ясмана Акосту Фернандеса со счетом 2:0.

Накануне соревнования

Наби, который последний раз представлял сборную Эстонии в титульном поединке в 2019 году, в первом раунде греко-римской борьбы в весовой категории до 130 кг должен выйти против россиянина Виталия Щура. Лучшее достижение спортсмена из страны-агрессора – серебро чемпионата Европы 2018 года.

Кроме того, жеребьёвки проводились и в других весовых категориях. Хелари Мягисалу начнет соревнования в пятницу и встретится с победителем поединка между молдавским борцом Виктором Чобану и японским спортсменом Кеничиро Фумитой.