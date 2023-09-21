ВИДЕО ⟩ У шоссе Таллинн-Нарва водитель проехал полкилометра по встречке

В среду около 16 часов ничего не подозревающий водитель ехал по шоссе Таллинн-Нарва и начал поворачивать в сторону поселка Вийтна. Он был очень удивлен, когда на дороге с односторонним движением ему на встречу выехал автомобиль, который, игнорируя все правила дорожного движения, решил проехать по встречке
При движении на запад в направлении Таллинн-Нарва в какой-то момент появляется запрещающий знак, и единственный вариант - повернуть налево на Метсавахе-теэ. Прямо ехать нельзя, и это отмечено как знаками, так и разметкой.
На видео, присланном читателем, видно, как водитель серого автомобиля, не обращая внимания на запрещающие знаки, проезжает около 500 метров по дороге с односторонним движением и спокойно совершает поворот на шоссе.
Остается только благодарить судьбу за то, что водитель успел завершить свой опасный маневр до того, как в него кто-нибудь врезался.