ВИДЕО ⟩ У шоссе Таллинн-Нарва водитель проехал полкилометра по встречке

В среду около 16 часов ничего не подозревающий водитель ехал по шоссе Таллинн-Нарва и начал поворачивать в сторону поселка Вийтна. Он был очень удивлен, когда на дороге с односторонним движением ему на встречу выехал автомобиль, который, игнорируя все правила дорожного движения, решил проехать по встречке