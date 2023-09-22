«Судишь о человеке по паспорту – разделяешь ту же идеологию, что и российская пропаганда». Авторка ШКЯ Ева Морозова о жирнюках и фашизме

- Как вы думаете, если вырубить в России пропаганду, это поможет? Регулярно слышно, как весь этот ад объясняется проделками медиа.

- Да, я думаю информационная среда очень сильно влияет. Уверена, что когда в Останкино придут другие люди, то и дискурс многих телезрителей изменится сразу. Вообще, как Шульман говорила в одном из последних интервью - возможность сформировать свое мнение относительно того или иного вопроса, это привилегия (как и проезд сквозь земли некоторых европейских государств - это я уже от себя). У тебя должна быть среда, которая позволит тебе выделить время на регулярное самообразование. Этим я не хочу, конечно, оправдать людей, совершающих преступления. Я скорее говорю об обезумевших старушках, у которых в жизни, кроме телевизора, ничего нет, их судить я не возьмусь.

- В ваших работах нет узнаваемых злодеев нашей политической реальности. Ну, почти. Что должно случиться, чтобы те, кого сегодня люди воспринимают как героев или злодеев, заглянули в мультреальность ШКЯ, а мы их там узнали?

- А я рисовала Путина, Каца, Шульман. Это не говоря о том, что в историях я периодически пощу че-нить про Путина, скрины разных реклам из ВК, например. Это тоже один из форматов моих высказываний. Но вообще я в творчестве больше люблю иносказательность и метафоры. Картинка с условным Путиным будет применима только к конкретной ситуации, а картинку с неопределенным существом можно приложить к бесконечному множеству жизненных ситуаций, поэтому мне чаще всего этот спектр обрезать не хочется.

Владимир Путин недоумевает. Фото: MARKO DJURICA / REUTERS

- Вас лично беспокоит, что масштабы неадеквата могут реально довести мир до ядерной зимы?

- Я живу на Земле поэтому в целом, да, беспокоит. У Земли и до 24 февраля дела шли не очень, именно поэтому я призываю людей сортировать мусор и пощу всякие экологические петиции.

- Когда ждем новый мульт?

- У меня напряженные отношения со временем, я могу конечно назвать срок какой-нибудь, но лучше не буду.