ШКЯ – проект художницы Евы Морозовой, которая несколько лет назад взорвала рунет своими принципиально неполитическими мультиками и комиксами про жирнюков – карикатурных жителей страны, где говорят по-русски. После 24 февраля 2022 года девушка покинула РФ, и с тех пор все ее работы тесно связаны с реальностью, где родственники расходятся из-за войны, человек с российским паспортом может жить только в нейтральных водах, а Путина ищут в дурдоме. Rus.Postimees поговорил с Евой Морозовой о том, с чего все начиналось и откуда берется фашизм.
«Судишь о человеке по паспорту – разделяешь ту же идеологию, что и российская пропаганда». Авторка ШКЯ Ева Морозова о жирнюках и фашизме
Ева Морозова - художница из Новосибирска, которая после начала полномасштабного вторжения России в Украину уехала жить и работать в Грузию. В начале десятых годов она стала публиковать любительские гротескно-примитивные видеоролики, где хулиганила и баловалась вместе с однокурсницей, что было замечено и оценено любителями пародий.
После этого она решила анимировать жирнюков - героев ее рисунков, которые многим напомнили о собственном окружении. Мультфильмы ШКЯ, что расшифровывается как «Шутки, Кайф, Яшперица», успели стать культовыми и для детей, и для взрослых, кто ценит черный юмор, сарказм и переигрывания. Бабушки, мальчики и прочие жители вселенной ШКЯ после 24 февраля 2022 года из тех, кто не интересовался политикой, стали теми, кем заинтересовалась политика. Мы поговорили с Евой Морозовой и об этом.
- Ева, вы помните момент, когда и почему вы вообще взялись за монтаж видеофайлов? Ведь до появления ваших, теперь уже знаменитых, «жирнюков» в ваших работах сначала было море шалостей с любительским видео без анимации.
- Мне нравилось придумывать простые веселые сюжетики и снимать видео, поэтому как только я освоила первый простенький видеоредактор в 2012 году, так сразу и начала этим заниматься. Но для многих моих сюжетов видеоформат не подходил, поэтому я начала рисовать комиксы, но и формат комиксов тоже не очень мне подходил, я звук люблю и монтаж, и движение, поэтому я начала осваивать анимацию потихонечку. И вот, наверное, только сейчас, спустя десяток годков, я вывела формат, подходящий под мой контент - соединение фото, видео и анимации. Хотя, скорее всего, форматы и дальше будут эволюционировать, пока я живая.
- Ваша пародия на рекламу Skype в 2015 году завирусилась и до сих пор остается самым популярным роликом в вашем канале - 14 миллионов просмотров. Вы понимаете, почему трэш юмор в данном случае прошиб алгоритмы YouTube?
- Я заранее никогда не могу угадать, какой контент больше срезонирует с людьми, а какой меньше. Вообще, есть разные мемы, которые мне самой очень нравятся, но я даже сама для себя не могу ответить, что именно в них такого, почему мне смешно от них. Так и в случае со скайпом, я не знаю, что там за вибрации в воздухе образовались.
Кстати, большая часть подписчиков ШКЯ не знала, что я автор той рекламы скайпа. Поэтому в целом я думаю, мне повезло встретиться с аудиторией, у которой чувство юмора схожее с моим. Ну и технически я довольно сильно заморачиваюсь, чтобы люди уловили именно то, на чем я хочу акцентировать их внимание, то, что мне кажется смешным - переписываю текст по сто раз, перерисовываю, переделываю монтаж - может быть, это играет роль.
- Потом вы пропали из YouTube на несколько лет, но вернулись с мультфильмами про бабулек, поведение которых отсылает к советским скамеечкам у подъездов. Откуда пришли эти герои, которых невозможно забыть после первого просмотра? У этих бабулек есть прототипы? Они скорее новосибирские, где вы жили и учились, латвийские, где вы родились, или калининградские, где вы тоже пожили? Или эти бабуленьки - нечто интернациональное?
Самый первый мультфильм Евы Морозовой с бабушками:
- Я всегда очень удивляюсь, когда меня спрашивают, откуда я беру персонажей или откуда я беру вдохновение. Мы же на одной Земле живем, они везде! И не только бабульки, в целом люди имеют набор некоторых приколов, которые от человека к человеку варьируются, конечно, но суть примерно одна у всех. В целом достаточно хорошо понаблюдать за собой, и уже никакие бабульки с лавочек не нужны будут для вдохновения. Бабульки же не берутся с неба, они вылупляются из людей среднего возраста, как мы с вами.
Последний на данный момент мульфильм Евы Морозовой с бабушками:
- С абсурдом и безумием цифровой реальности, в которой мы все оказались, можно справиться безумным абсурдом? Что тут подсказывает ваш опыт, наблюдение за реакциями ваших подписчиков, друзей, близких, которые следят за тем, что вы делаете?
- Не знаю про безумие цифровой реальности, мир в целом хаотичный и пугающий, в какой век ни отправься. Но вообще, когда смеешься над чем-то, то оно перестает быть таким уж зловещим. Поэтому в какой-то степени, наверное, можно справиться.
- «Нихрена не понимаю смысла роликов, но почему-то каждый раз их смотрю. Кажется, это какая-то черная магия и гипноз», - пишут в комментариях люди, как будто у них бабушек не было, или они выросли в инкубаторе. Как у вас с оккультизмом? За что смогли бы продать душу?
- Если люди пересматривают ролики, значит, я не зря корпела над звуками, рисовкой и монтажом (вне зависимости от того, какие там персонажи в ролике). Про оккультизм ничего не знаю, но знаю, что и видео, и музыка, и резонирующая история могут менять миры похлеще разных веществ.
- У вас есть понимание, когда трэш стал не провинциальным приколом в РФ, а нормой столиц, когда его не стесняются, а гордятся им?
- Не очень поняла вопрос, что вы имеете в виду под трэшем?
- В моем детстве и юности трэш, скорее, был уделом провинции. Сегодня же, как гопота себя ведет каждый представитель того, что называется в России «элитой». Не замечали? Интересно ваше ощущение момента, когда это все пришло на самый верх. В 90-е такого ведь не было.
- У меня вся жизнь при Путине прошла, я, честно говоря, и не знаю, как там до него было, поэтому не могу судить, с историей у меня плохо.
- Если до 24 февраля у вас герои были под транквилизаторами, то сегодня им явно добавили амфетаминов. То, что старшее поколение не врубается в тягу молодежи к стимуляторам - это плохо или хорошо? Россия сегодня на каких колесах сидит, если попытаться подобрать сравнение с химической зависимостью.
- У моих героев всегда примерно одинаковый разброс по эмоциональному спектру был, потому что и у меня он одинаково разный всегда. Или может я не понимаю, о чем вы спрашиваете.
- Ну, раньше ваши красавцы были много медленнее. Пытаюсь разглядеть параллель этой метаморфозы с тем уровнем психоза, который буквально висит в воздухе в России.
- Это вы раньше на статичные картинки смотрели, поэтому медленно было, а теперь у меня мультики, и они двигаются! Шучу. Ну вот в моем последнем мультике бабки сидят, и там ноль движений, не знаю, где вы ускорение заметили (улыбается). Вообще на мои внутренние ритмы политика в России и в мире не очень сильно влияет. Мои личные психозы всю жизнь со мной, и никакой Путин там рядом не валялся.
Вспоминаю мою любимую картинку из страдающего средневековья, кажется, - где какого-то воина топором пытаются разрубить, а он тока руками разводит, и текст: «когда кто-то попытался тебя уничтожить, но это ничто по сравнению с твоими собственными попытками самоуничтожения».
Ну а старшее поколение в России, по-моему, в среднем сейчас находится под какими-то невероятными галлюциногенами и еще не знаю, под чем. Не сильна я в наркологической терминологии. А люди среднего возраста просто в среднем кажутся чуть более адекватными, насколько могу судить. Опять же, обобщения не люблю, но уж если обобщать, то мне так кажется.
А вообще, когнитивные искажения, они и в Африке когнитивные искажения. Думаю, если население любой страны мариновать 20 лет в чем угодно, то значительная часть в итоге замаринуется, и результат будет соответствующий. Иначе мы неизбежно придем к идее гена раба и прочей ереси, достойной останкинской башни. А повторять идеи российской пропаганды мне совсем не хочется.
- После 24 февраля 2022 года ваши герои вдруг стали видеть политические нюансы жизни. В этом смысле Владимиру Путину можно сказать спасибо? Помог прозреть?
- 24-го февраля у меня не было никакого прозрения, я, увы, даже не удивилась. Да и до 24 февраля я иногда писала о политике прямо или косвенно, но совсем чуть-чуть. Например, я призывала голосовать против поправок в Конституцию и Каца в историях репостила. Но после 24 февраля политика заняла мою голову на 100 процентов, и о чем-то другом говорить стало просто невозможно, поэтому вот и результат.
- У вас какие планы были на будущее до войны?
- Да мне на самом деле всегда хотелось по миру пошарахаться, пожить там сям, но без весомой причины я как-то не решалась сама.
- Илюша из ваших мультов, когда 18 стукнет, сообразит, как схорониться, или на фронт загремит? Бабушка сдаст военкомам, или отобьет?
- Боюсь вас разочаровать, но я в своих персонажей особо ничего не вкладываю, мне вообще в целом все равно, кого я нарисую, хоть бабка там будет, хоть дед, я не всегда даже знаю, какого пола существо рисую, кто нарисовался, тот нарисовался, мне другие вещи в мультах принципиальны. Соответственно, о судьбе Илюши ничего не могу сказать. Его не существует!
- Кстати, почему у него нос закручивается, как хвост у поросенка?
- Ну это такой курносый носик из каких-то детских мультов, только гипертрофированный в сто раз. Мне смешно от него, поэтому и рисую так (улыбается).
- Проблемы эмигранта прямо видны в ваших последних работах. Вам тоже непросто отвечать людям, откуда вы приехали? У вас есть проверенный способ минимизации неприятностей, когда видят ваш паспорт, или приходится иначе раскрывать, откуда вы?
- Да у меня особых проблем с этим не было, просто я ненавижу политические смолтоки с незнакомыми людьми. А на тему как избегать любых смолтоков у меня даже пост был подробный, вот прям открывайте и используйте советы оттуда.
Если же кто-то говорит, что «русские такие-то и такие-то», то я к этому отношусь как к любому проявлению национализма, внутри России и снаружи России определение этого термина одинаковое. Судишь о человеке по паспорту - разделяешь ту же идеологию, что и российская пропаганда. Но также я понимаю, что люди, только что потерпевшие непосредственный физический ущерб от армии РФ, не будут выбирать термины и вряд ли будут мыслить ясно, я это могу понять.
- Я правильно понял из ваших интервью, которые вышли чуть раньше, что война изменила ваши отношения с собственными родственниками? Если можно об этом говорить, то как именно?
- Ну, тут я больше не скажу, чем раньше говорила, особо нечего мне добавить.
- Как вы справляетесь с непониманием самых близких людей? Если я ничего не путаю, вы рассказывали, что ваша тяга к живописи в том числе объясняется тем, что вы выросли в семье художников.
- Это тяжело укладывается в голове, я часто нахожу себя мысленно спорящей с родителями.
С другой стороны, я могу отлично представить, как хорошие люди могут подпасть под влияние ужасных идей, это не дает мне поставить мысленный забор между «своими» и «чужими» и помогает вообще уйти от такой терминологии. Потому что часто люди твоих же политических убеждений могут утрировать их до ужасных масштабов и незаметно для себя перенимать риторику, недалеко уходящую от фашизма.
- Вы говорили, что нет смысла пытаться быть аккуратным в высказываниях, ведь все равно все закончится внезапно. Вот если без самоцензуры сказать, что такое Владимир Путин, вы бы что могли сказать о нем сейчас?
- Владимир Путин, по-моему, довольно скучный персонаж, которого можно каждый день встретить где-нибудь в такси, который будет тебе рассказывать, что коронавирус надо чесноком лечить, и что Господь ненавидит геев. Только тут такому человеку неограниченная власть досталась. Вообще, поступки Путина меня не удивляют, лень ума и изоляция к другому и не приведут, а вот действия многих европейских политиков действительно для моего ума непостижимы. Эти люди не сидят в изоляции, они вроде как в цивилизованном мире вращаются, книжки читают, в здоровой политической среде находятся, почему степень их адекватности не сильно отличается, от путинской, это вопрос.
- Что вы имеете в виду? Что конкретно показывает вам схожесть политиков на Западе с такими ребятами, как Путин?
- Ну, условно, российский телевизор говорит «бойтесь украинцев, они чужие», и такую же риторику можно часто слышать от некоторых европейских политиков - «бойтесь русских, все они там из гена раба вылупились, давайте-ка изолируемся от них». И когда одновременно с этим эта же страна вливает кучу денег в экономику РФ и принимает у себя российских олигархов, то это вообще жесть. В РФ правительство особенно смелое, когда борется со студентами с плакатиками, вот тут та же ситуация, популистским лозунгам - да, реальным действиям - нет. Конечно, так делают не все, и я понимаю, что ситуация вообще сложная, но иногда это выглядит прям абсурдно и бесит меня.
- По дому в России скучаете, или гори оно все синим пламенем?
- Скучаю по многому в России, да, надеюсь, что смогу скоро вернуться.
- Многие снаружи РФ считают, что россияне не способны на осознание масштабов катастрофы, в которую летит страна, пока не запылает непосредственно рядом с ними. Что не так с этой логикой?
- Вообще осознавать масштабы чего бы то ни было довольно тяжело. Особенно, когда ситуация складывается из миллиона факторов, от тебя не зависящих. «Как это не зависящих! Иди Кремль штурмовать!» - скажет человек, живущий в том же бункере, что и Путин. Кто их осознает вообще, эти масштабы? Да и если бы, например, у меня не было возможности выехать из страны, то, наверное, чтобы не выйти в окно, я пыталась бы успокаивать себя и концентрироваться на том хорошем, что у меня есть. Тут тоже можно понять людей.
- Как вы думаете, если вырубить в России пропаганду, это поможет? Регулярно слышно, как весь этот ад объясняется проделками медиа.
- Да, я думаю информационная среда очень сильно влияет. Уверена, что когда в Останкино придут другие люди, то и дискурс многих телезрителей изменится сразу. Вообще, как Шульман говорила в одном из последних интервью - возможность сформировать свое мнение относительно того или иного вопроса, это привилегия (как и проезд сквозь земли некоторых европейских государств - это я уже от себя). У тебя должна быть среда, которая позволит тебе выделить время на регулярное самообразование. Этим я не хочу, конечно, оправдать людей, совершающих преступления. Я скорее говорю об обезумевших старушках, у которых в жизни, кроме телевизора, ничего нет, их судить я не возьмусь.
- В ваших работах нет узнаваемых злодеев нашей политической реальности. Ну, почти. Что должно случиться, чтобы те, кого сегодня люди воспринимают как героев или злодеев, заглянули в мультреальность ШКЯ, а мы их там узнали?
- А я рисовала Путина, Каца, Шульман. Это не говоря о том, что в историях я периодически пощу че-нить про Путина, скрины разных реклам из ВК, например. Это тоже один из форматов моих высказываний. Но вообще я в творчестве больше люблю иносказательность и метафоры. Картинка с условным Путиным будет применима только к конкретной ситуации, а картинку с неопределенным существом можно приложить к бесконечному множеству жизненных ситуаций, поэтому мне чаще всего этот спектр обрезать не хочется.
- Вас лично беспокоит, что масштабы неадеквата могут реально довести мир до ядерной зимы?
- Я живу на Земле поэтому в целом, да, беспокоит. У Земли и до 24 февраля дела шли не очень, именно поэтому я призываю людей сортировать мусор и пощу всякие экологические петиции.
- Когда ждем новый мульт?
- У меня напряженные отношения со временем, я могу конечно назвать срок какой-нибудь, но лучше не буду.
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