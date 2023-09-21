ФОТО ⟩ В Выру спасатели вынесли из гостиницы редкое животное

Rus.Postimees.eeЭстонияФОТО ⟩ В Выру спасатели вынесли из гостиницы редкое животноеrus.postimees.ee21 сентября 2023, 15:38FacebookComments Спасатели. Фото иллюстративное. Фото: Tairo LutterВ Выру спасатели бросились на помощь летучей мыши, случайно попавшей в здание гостиницы.20 сентября в 9:34 поступило сообщение о том, что в помещение гостиницы на улице Веэ в Выру залетела летучая мышь. Спасатели поймали ее в коридоре сачком и выпустили на свободу в парке.Летучая мышь. Фото: PäästeametFacebookComments Ключевые слова спасателиЭстониявырулетучая мышьвырумаа Pекомендуем