Чт, 21.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

ФОТО ⟩ В Выру спасатели вынесли из гостиницы редкое животное

rus.postimees.ee
Facebook
Comments
Спасатели. Фото иллюстративное.
Спасатели. Фото иллюстративное. Фото: Tairo Lutter

В Выру спасатели бросились на помощь летучей мыши, случайно попавшей в здание гостиницы.

20 сентября в 9:34 поступило сообщение о том, что в помещение гостиницы на улице Веэ в Выру залетела летучая мышь. Спасатели поймали ее в ​​коридоре сачком и выпустили на свободу в парке.

Летучая мышь.
Летучая мышь. Фото: Päästeamet
Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх