В Таллинне пройдет продовольственная ярмарка

27 сентября в Таллинне начнется двухдневная продовольственная ярмарка, на которой определятся Кулинарная книга 2023 и Рождественский продукт 2023, а также будут представлены новые зимние вкусы. Пройдут мероприятия по популяризации профессиональных навыков – соревнования барменов по приготовлению безалкогольных коктейлей и первые в Эстонии соревнования пиццайоло. Таллиннская продовольственная ярмарка пройдет в 30-й раз. Ожидается, что ее посетят около пяти тысяч человек.
«Таллиннская продовольственная ярмарка, известная как традиционное место встречи профессионалов кулинарного дела, всегда умела вдохновить начинающих и оказать поддержку зарекомендовавшим себя игрокам рынка, придать им силы двигаться дальше. В этот раз Союз пищевой промышленности совместно с Союзом торговцев Эстонии проведет конференцию, озаглавленную Kas raju jätkub, где будут обсуждаться жизнеспособность сектора и прогнозы на будущее, а также будет вестись поиск решений», – сказал Тийт Сарв, который уже тридцать лет занимается организацией ярмарки.
На ярмарке будет представлена такая актуальная тема, как сфера упаковки и упаковочных материалов. Около двух десятков экспонентов представят инновационную экологичную упаковку для сфер промышленности и торговли. Министерство климата, Министерство социальных дел и Министерство регионального развития и сельского хозяйства проведут семинар, где своим опытом устойчивого общественного питания поделятся Fotografiska, Tallink Grupp, Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA и Res Q Club.
Важной темой для эстонских организаторов общественного питания остается Украина, поэтому в оба дня ярмарки пройдут обзорные семинары о винодельческих регионах Украины и украинских сортах винограда.
На Таллиннской продовольственной ярмарка будут представлены более 120 эстонских предприятий и 40 – зарубежных. «Среди них есть как абсолютные новички, так и лидеры рынка, что даст хороший обзор эстонского пищевого сектора как для профессионалов, так и для партнеров сектора», – отметил Тийт Сарв.
Таллиннская продовольственная ярмарка пройдет 27 и 28 сентябре в таллиннском комплексе Unibet Arena и дополнительных модульных холлах. В программу (www.profexpo.ee/foodfair/programm) войдут профессиональные конференции и семинары, также пройдут конкурсы продуктов и профессиональные соревнования.
На Таллиннской продовольственной ярмарке 2023 пройдут четыре конкурса:
Кулинарная книга 2023
Ярмарку откроет объявление победителя в конкурсе на лучшую кулинарную книгу 2023 года, в котором принимают участие изданные недавно на эстонском языке книги на тему кулинарии, отмечаются их авторы и выпустившие их издательства. Поступившие в течение года в продажу лучшая оригинальная кулинарная книга на эстонском языке и лучшая переводная книга, а также лауреаты в категориях специальных наград удостоятся отличительного знака конкурса и будут выставлены в магазинах Apollo и Rahva Raamat.
XII эстонский чемпионат по барменскому искусству в категории безалкогольных коктейлей
Ярмарка в двенадцатый раз определит чемпиона Эстонии в приготовлении безалкогольных коктейлей. В соревнованиях примут участие профессиональные бармены, которым предстоит разработать новые уникальные рецепты. Коктейли, смешанные участниками, оценит жюри, состоящее из выдающихся мастеров барменского искусства и профессионалов, имеющих отношение к барменскому делу. Обладатель первого места получит возможность принять участие в следующем всемирном чемпионате по безалкогольным коктейлям Mattoni Grand Drink.
Соревнования пиццайоло Peetri Pizza и Pappa Pizza
Цель соревнований, которые пройдут на ярмарке впервые, заключается в том, чтобы предложить эстонским мастерам по приготовлению пиццы возможность развития профессиональных навыков, получения нового опыта и свежих идей. Организаторы соревнований также стремятся развить на их базе в Эстонии школу по обучению новых пиццайоло. В ходе соревнований определятся победители в категориях «Лучший пиццайоло 2023», «Самый быстрый пиццайоло 2023» и «Самый изобретательный пиццайоло 2023».
Рождественский продукт 2023
Традиционно на ярмарке будет выбран Рождественский продукт 2023 в четырех категориях: хлебобулочное изделие, мясной продукт, глинтвейн и рождественское пиво. В конкурсе примут участие продукты, которые поступят в продажу в магазинах Эстонии в конце года. Конкурс обратит внимание на новые вкусы и развитие продукции на местном рынке. Результаты конкурса определятся в ходе дегустаций, оценивания и голосования посетителей в течение двух дней.
Таллиннская продовольственная ярмарка пройдет в 30-й раз
На протяжении 30 лет Таллиннская продовольственная ярмарка является мероприятием, популяризирующим и продвигающим культуру питания в Эстонии, которое высоко ценится среди профессионалов кулинарного дела и сферы пищевой промышленности. Каждый год в ярмарке принимают участие представители и эксперты сфер пищевой промышленности, общественного питания, гостиничного дела, торговли и смежных областей. Ярмарка входит в международный календарь профессиональных ярмарок, ежегодно привлекая в Таллинн значительное количество зарубежных предприятий пищевого сектора. Дополнительная информация о ярмарке: www.profexpo.ee/foodfair