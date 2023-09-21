В Таллинне пройдет продовольственная ярмарка

На Таллиннской продовольственной ярмарке 2023 пройдут четыре конкурса:

Кулинарная книга 2023

Ярмарку откроет объявление победителя в конкурсе на лучшую кулинарную книгу 2023 года, в котором принимают участие изданные недавно на эстонском языке книги на тему кулинарии, отмечаются их авторы и выпустившие их издательства. Поступившие в течение года в продажу лучшая оригинальная кулинарная книга на эстонском языке и лучшая переводная книга, а также лауреаты в категориях специальных наград удостоятся отличительного знака конкурса и будут выставлены в магазинах Apollo и Rahva Raamat.

XII эстонский чемпионат по барменскому искусству в категории безалкогольных коктейлей

Ярмарка в двенадцатый раз определит чемпиона Эстонии в приготовлении безалкогольных коктейлей. В соревнованиях примут участие профессиональные бармены, которым предстоит разработать новые уникальные рецепты. Коктейли, смешанные участниками, оценит жюри, состоящее из выдающихся мастеров барменского искусства и профессионалов, имеющих отношение к барменскому делу. Обладатель первого места получит возможность принять участие в следующем всемирном чемпионате по безалкогольным коктейлям Mattoni Grand Drink.

Соревнования пиццайоло Peetri Pizza и Pappa Pizza

Цель соревнований, которые пройдут на ярмарке впервые, заключается в том, чтобы предложить эстонским мастерам по приготовлению пиццы возможность развития профессиональных навыков, получения нового опыта и свежих идей. Организаторы соревнований также стремятся развить на их базе в Эстонии школу по обучению новых пиццайоло. В ходе соревнований определятся победители в категориях «Лучший пиццайоло 2023», «Самый быстрый пиццайоло 2023» и «Самый изобретательный пиццайоло 2023».

Рождественский продукт 2023

Традиционно на ярмарке будет выбран Рождественский продукт 2023 в четырех категориях: хлебобулочное изделие, мясной продукт, глинтвейн и рождественское пиво. В конкурсе примут участие продукты, которые поступят в продажу в магазинах Эстонии в конце года. Конкурс обратит внимание на новые вкусы и развитие продукции на местном рынке. Результаты конкурса определятся в ходе дегустаций, оценивания и голосования посетителей в течение двух дней.

Таллиннская продовольственная ярмарка пройдет в 30-й раз

На протяжении 30 лет Таллиннская продовольственная ярмарка является мероприятием, популяризирующим и продвигающим культуру питания в Эстонии, которое высоко ценится среди профессионалов кулинарного дела и сферы пищевой промышленности. Каждый год в ярмарке принимают участие представители и эксперты сфер пищевой промышленности, общественного питания, гостиничного дела, торговли и смежных областей. Ярмарка входит в международный календарь профессиональных ярмарок, ежегодно привлекая в Таллинн значительное количество зарубежных предприятий пищевого сектора. Дополнительная информация о ярмарке: www.profexpo.ee/foodfair