Эстонские стартапы может спасти цифровое выращивание клеток

По данным Startup Estonia, в 2023 году в Эстонии начало работать 36 новых стартапов. Всего в базе данных стартапов Эстонии насчитывается 1530 компаний. За тысячу число зарегистрированных в Эстонии стартапов перевалило в начале ковидного 2020 года, за год увеличившись вдвое. На конец 2021 года в Эстонии действовало 1290 стартапов, то есть рост появления новых составил примерно 30%. Простая арифметика показывает, что в 2022 году прибавилось еще чуть больше двухсот, то есть около 13%. Резкий спад интереса к эстонской юрисдикции виден только в нынешнем, 2023 году. Впрочем, год еще не окончен, но очереди из желающих, видимо, нет.