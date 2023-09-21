Министерство хочет сэкономить до 130 миллионов евро на пособиях по безработице

В ближайшие годы Министерство экономики и коммуникаций хочет сэкономить более 155 миллионов евро, львиная доля которых будет приходиться на систему пособий по безработице.
Наиболее амбициозным предложением Министерства экономики и коммуникаций является изменение системы выплаты пособий по безработице, которое, по предварительным оценкам, позволит сэкономить более 130 миллионов евро.
«В ближайшие несколько лет Министерство экономики и коммуникаций предлагает упорядочить и сделать более эффективной систему выплаты пособий по безработице. Цель состоит в том, чтобы в будущем система выплаты пособий по безработице в большей степени соответствовала ситуации на рынке труда и была более простой и понятной для людей. Согласно плану, система пособий будет в большей степени учитывать предыдущую трудовую биографию человека, сократит дублирование различных пособий для безработных и поможет повысить отдачу от услуг - поддержать людей в случае потери работы и помочь им вернуться на рынок труда», - сказала руководитель отдела по связям с общественностью министерства Лаура Лаастер.
Лаастер подчеркнула, что разработка новых принципов еще продолжается и, безусловно, потребует обсуждения с другими министерствами и социальными партнерами, однако, по предварительным оценкам, это позволит сэкономить более 130 миллионов евро в государственном бюджете в период с 2025 по 2027 год.
Кроме того, министерство рассматривало вопрос о том, как лучше оплачивать членские взносы в такие международные организации, как Европейский центр ядерных исследований (CERN) и Европейское космическое агентство (ESA). Поскольку обе организации занимаются в основном научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, Лаастер пояснила, что министерство будет покрывать эти расходы за счет средств государственного бюджета, которые выделяются на научно-исследовательскую деятельность и составляют один процент от ВВП.
«Это позволит нам экономить три миллиона евро в год из государственного бюджета, или 12 миллионов евро в течение четырех лет», - сказала она.
Экономию в 3 миллиона евро удалось также получить в рамках меры поддержки крупного инвестора Фонда развития предпринимательства (EAS) и Kredex. «Различные кризисы последних лет оставили свой след в экономике и инвестициях как в Эстонии, так и в Европе в целом. Это также нашло свое отражение в использовании меры поддержки крупных инвесторов совместного учреждения EAS-Kredex. Поскольку подходящих заявок на использование грантовых денег поступило недостаточно, мы можем использовать остатки прошлых лет. Учитывая сегодняшнюю ситуацию в экономике, мы не прогнозируем резкого увеличения инвестиций и в ближайшие пару лет, поэтому в ближайшие три года мы сократим объем поддержки на один миллион», - отметила Лаастер.
В то же время поддержка инвестиций будет продолжаться за счет других мер поддержки, таких как различные гранты, финансируемые Фондом справедливого перехода.
Поскольку у Эстонского центра запасов остались средства от покупки акций в этом году, министерство сможет сэкономить в следующем году 2,5 миллиона евро. Сокращение числа пользователей защищенных мобильных телефонов, предложенное Целевым Учреждением государственных инфокоммуникаций, позволит сэкономить 285 000 евро в 2024 году на лицензиях и расходах на оплату труда, а также по 60 000 евро в этот и последующие годы, что в общей сложности составит 465 000 евро за четыре года.
Кроме того, в следующем году Министерству экономики и коммуникаций придется сэкономить около 17 000 евро за счет использования автопарка и около 32 000 евро за счет замораживания зарплат высокопоставленных государственных служащих.
Помимо экономии средств, министерство рассматривает возможность увеличения госпошлин на разрешения, которые выдает Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), как способ получения дополнительных доходов для своего департамента. По словам Лаастер, эта мера коснется разрешений, связанных с радиочастотами и разрешений на строительство. «Последний раз сборы в TTJA повышались 22 года назад, и сегодня затраты уже не покрывают объем работы. Наша цель - сделать так, чтобы сборы зависели от затрат. Это позволит нам ежегодно привлекать в государственный бюджет около миллиона евро», - заявили в министерстве.
В четверг правительство согласовало возможности экономии и дополнительного финансирования для министерств в рамках стратегии государственного бюджета: общий вклад правительства принесет государственным финансам 354 миллиона евро экономии и 114 миллионов евро дополнительного финансирования. В соответствии с действующим планом, из общей суммы экономии в 2024-2027 годах 43,7 процента придется на Министерство экономики и коммуникаций.