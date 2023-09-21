Министерство хочет сэкономить до 130 миллионов евро на пособиях по безработице

«Это позволит нам экономить три миллиона евро в год из государственного бюджета, или 12 миллионов евро в течение четырех лет», - сказала она.

Экономию в 3 миллиона евро удалось также получить в рамках меры поддержки крупного инвестора Фонда развития предпринимательства (EAS) и Kredex. «Различные кризисы последних лет оставили свой след в экономике и инвестициях как в Эстонии, так и в Европе в целом. Это также нашло свое отражение в использовании меры поддержки крупных инвесторов совместного учреждения EAS-Kredex. Поскольку подходящих заявок на использование грантовых денег поступило недостаточно, мы можем использовать остатки прошлых лет. Учитывая сегодняшнюю ситуацию в экономике, мы не прогнозируем резкого увеличения инвестиций и в ближайшие пару лет, поэтому в ближайшие три года мы сократим объем поддержки на один миллион», - отметила Лаастер.

В то же время поддержка инвестиций будет продолжаться за счет других мер поддержки, таких как различные гранты, финансируемые Фондом справедливого перехода.