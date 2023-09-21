В Таллинне в честь Европейской недели мобильности организуют велосипедные прогулки

В этом день мы привлекаем внимание общества к проблемным областям, связанным с использованием автомобилей, заявил в четверг представитель Таллинна. В этот день мы стараемся сократить использование автомобилей в городе и заменить их другими видами передвижения: ходьбой, ездой на велосипеде, самокате, общественным транспортом и так далее.

В 11:00, 12:00 и 15:00 велосипедные туры с гидом начнутся от терминала D Таллиннского порта, на пешеходном мосту Адмирала, по дорогам Пыхья-Таллинна и Хааберсти к Таллиннскому зоопарку. Общая длина дистанции около 11 километров. Участие возможно с 12 лет.

Организаторы рекомендуют приходить со своим велосипедом, но при необходимости вы также можете арендовать велосипед на месте. Во время поездки будет несколько остановок, во время которых гид расскажет об интересных достопримечательностях по дороге, в том числе о проектах «Зеленый след» года зеленой столицы.

В зоопарке также есть возможность посетить новый тропический лес Юго-Восточной Азии. Для участников все мероприятие бесплатно.

С 16 по 22 сентября проходит ежегодная Европейская неделя мобильности, цель которой - приучить людей к здоровому и мобильному образу жизни и сделать повседневную деятельность более экологичной.