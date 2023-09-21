Чт, 21.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

На границе Эстонии развернули первый автомобиль с номерами РФ

rus.postimees.ee
Facebook
Comments
Автомобиль с российскими номерами.
Автомобиль с российскими номерами. Фото: Zurab Tsertsvadze/AP

Сегодня в Лухамаа произошел первый случай после введения санкций, когда Департамент полиции и погранохраны развернул на границе автомобиль с номерным знаком Российской Федерации, пытавшийся въехать в Европейский союз.

Водитель автомобиля утверждал, что является сотрудником посольства, однако при более тщательной проверке документов выяснилось, что у него обычный паспорт, а на машине не было дипломатического номера. Транспортные средства с дипломатическими номерами не подпадают под санкции.

Водителю сообщили, что въезд автомобиля с российским номером запрещен из-за санкций, а сотрудники таможни помогли разъяснить действующие санкции в отношении автотранспорта. В результате человек сам решил вернуться в Россию.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх