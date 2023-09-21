На границе Эстонии развернули первый автомобиль с номерами РФ

Сегодня в Лухамаа произошел первый случай после введения санкций, когда Департамент полиции и погранохраны развернул на границе автомобиль с номерным знаком Российской Федерации, пытавшийся въехать в Европейский союз.
Водитель автомобиля утверждал, что является сотрудником посольства, однако при более тщательной проверке документов выяснилось, что у него обычный паспорт, а на машине не было дипломатического номера. Транспортные средства с дипломатическими номерами не подпадают под санкции.
Водителю сообщили, что въезд автомобиля с российским номером запрещен из-за санкций, а сотрудники таможни помогли разъяснить действующие санкции в отношении автотранспорта. В результате человек сам решил вернуться в Россию.