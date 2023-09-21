ИНТЕРВЬЮ ⟩ Лаури Ляэнеметс: чтобы закрыть дыру в бюджете, нам нужны новые налоги

После пресс-конференции правительства министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) признал, что 400 миллионов евро, оставшиеся в государственном бюджете без финансирования, действительно являются огромной суммой. Решением этого он видит корпоративный и ступенчатый подоходный налог.
- Политика социал-демократов ранее заключалась в том, чтобы брать с богатых. Однако это правительство и этот бюджет также планируют и дать кое-что богатым. Я говорю о реформе социального обеспечения, которая охватывает всех. Обсуждался ли когда-нибудь вопрос о том, чтобы каким-то образом выдавать это социальное обеспечение по необходимости, поскольку это позволило бы сэкономить немало денег?