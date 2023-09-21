Чт, 21.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

ИНТЕРВЬЮ ⟩ Лаури Ляэнеметс: чтобы закрыть дыру в бюджете, нам нужны новые налоги

Тарво Мадсен
, журналист
Facebook
Comments
Фото: Pilt videost

После пресс-конференции правительства министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) признал, что 400 миллионов евро, оставшиеся в государственном бюджете без финансирования, действительно являются огромной суммой. Решением этого он видит корпоративный и ступенчатый подоходный налог.

- Политика социал-демократов ранее заключалась в том, чтобы брать с богатых. Однако это правительство и этот бюджет также планируют и дать кое-что богатым. Я говорю о реформе социального обеспечения, которая охватывает всех. Обсуждался ли когда-нибудь вопрос о том, чтобы каким-то образом выдавать это социальное обеспечение по необходимости, поскольку это позволило бы сэкономить немало денег?

- Реформа социального обеспечения - нет. Я не знаю, есть ли в Эстонии богатые пенсионеры. Суть в том, что ты всю жизнь вносишь вклад в это общество, ты создал здесь ценности, ты вырастил детей, ты поддерживал соседей, ты работал - ты внес свой вклад.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх