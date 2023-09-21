Инцест и три трупа младенцев в подвале. Польшу потрясла трагедия в маленькой деревне

Деревня Черники (Czerniki) расположена примерно в 50 километрах от Гданьска. В селе проживает около 180 человек, поэтому построек немного.

Эта семья жила в одном из домов. Соседи говорят, что это самый неопрятный дом в округе.

54-летний Петр жил в доме вместе со своими 12 детьми. Его жена умерла 15 лет назад. По версии следствия, несколько лет назад у него была сексуальная связь с дочерью Паулиной, которой на данный момент 20 лет.

Преступление было раскрыто благодаря бдительности коллег Паулины

О преступлении стало известно благодаря зорким глазам коллег, с которыми Паулина работала в одном магазине.

«Люди замечали, что отец постоянно возит ее на работу и обратно, но это не были отношения отца и дочери. Они жили вместе», - говорит жительница соседней деревни.

Сотрудники магазина начали подозревать, что Паулина беременна. Она носила свободную одежду и старалась скрыть свой живот.

«Три недели назад она ушла в небольшой отпуск, через неделю вернулась на работу, но была совершенно другой. Она все время уставала, много сидела. Мы спрашивали ее о родах, но она отрицала это», - говорит местная жительница.

Люди стали сообщать о неблагополучном положении семьи в социальные службы.

Тела новорожденных захоронили в подвале

15 сентября сотрудники Гданьского управления полиции совместно с прокурорами провели в доме процессуальные действия.

Следователи обнаружили на территории дома тела двух новорожденных. Они были похоронены в подвале. Для обыска помещения полиция использовала собаку, 3D-сканер и другие технологии.

Обыск подвала продолжился 16 сентября, когда было обнаружено тело третьего новорожденного.

Предъявлены обвинения

Паулине предъявлено три обвинения - два в убийстве и одно в инцесте. Выяснилось, что ее отец также занимался сексом с сестрой Паулины.

Петру предъявлено пять обвинений: три - в убийстве, одно - в инцесте с 20-летней дочерью и одно - в инцесте с другой дочерью.