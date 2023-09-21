В Азербайджане прошли переговоры по гарантиям безопасности для армян. Они опасаются этнических чисток в регионе

Судя по этим формулировкам, сложно поверить, что сегодняшнюю встречу можно назвать полноправными переговорами - особенно учитывая, что азербайджанская армия уже на подступах к Степанакерту, и ничто не мешает ей войти в город.

Наши источники говорят, что Азербайджан ведет разговор с Карабахом тоном столичных властей, выставляющих условия региону. И представитель президента Ильхама Алиева уже сказал, что дополнительных переговоров не нужно, а дальнейшая судьба армян Карабаха - это «внутреннее дело Азербайджана».

Баку сейчас придерживается позиции, что никакие посредники в разговорах с Карабахом ему больше не нужны. Присутствовавшие на переговорах журналисты обратили внимание, что россияне занимались только сопровождением кортежа армян Карабаха, но не принимали никакого участия в переговорах и по сути остались за дверью - близко к столу переговоров их не пустили.

Эксперты, с которыми мы пообщались, предполагают, что общение сторон происходило так: Азербайджан выставил свои условия и дал время на их выполнение.

Какие это могут быть условия, учитывая, что Карабах уже согласился сложить оружие и расформировать армию? Скорее всего одно из главных требований - расформировать все институты самопровозглашенной власти, чтобы возглавить Карабах мог бы назначенец Алиева.

«Первая из многих встреч»