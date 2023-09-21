Bolt предлагает 1000 бесплатных самокатов для использования в Международный день без автомобилей

Отмечая Международный день без автомобилей, который проводится каждый год 22 сентября в рамках Европейской недели мобильности, компания Bolt предоставит своим клиентам в 12 городах Эстонии возможность бесплатно пользоваться 1000 электросамокатами.
Компания Bolt также с четверга превращает автостоянку на площади Вабадузе в Таллинне в парк для собак, стремясь привлечь внимание к тому, как городское пространство можно использовать более ориентированно на человека, сообщила компания. Парк для собак будет открыт в четверг и в пятницу. После празднования дня без автомобилей Bolt передаст мебель парка некоммерческой организации Varjupaikade.
По словам главы подразделения электросамокатов Bolt Карла Апсолона, цель бесплатного предложения электросамокатов - дать людям возможность попробовать альтернативу личному автомобилю. «По данным исследований, почти 60 процентов жителей городов ежедневно пользуются личным автомобилем, при этом 64 процента людей считают пробки сегодня большой проблемой. Электросамокаты, наряду с велосипедами и общественным транспортом, являются хорошим способом передвижения по городу без автомобилей», - сказал Апсолон.
1000 бесплатных самокатов будут поделены между 12 городами – Таллинном, Маарду, Тарту, Йыхви, Кохтла-Ярве, Нарвой, Раквере, Хаапсалу, Выру, Курессааре, Пярну и Вильянди. В приложении самокаты отображаются в привычном виде, но клиентов ждет приятный сюрприз, когда они откроют нужные самокаты.