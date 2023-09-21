Bolt предлагает 1000 бесплатных самокатов для использования в Международный день без автомобилей

Компания Bolt также с четверга превращает автостоянку на площади Вабадузе в Таллинне в парк для собак, стремясь привлечь внимание к тому, как городское пространство можно использовать более ориентированно на человека, сообщила компания. Парк для собак будет открыт в четверг и в пятницу. После празднования дня без автомобилей Bolt передаст мебель парка некоммерческой организации Varjupaikade.