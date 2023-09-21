Зеленая столица Европы, город Таллинн внесл изменение в дорожное движение на улице Луизе, которое позволит родителям детей, обучающихся в гимназии Вестхольма, останавливаться на улице непосредственно перед школой и безопасно высаживать своих детей.
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ФОТО ⟩ В Таллинне посреди полосы для общественного транспорта соорудили остановку для автомобилей
На улице Луизе, где одностороннее движение, есть две полосы. После перекрестка улица становится трехполосной, но полоса для автобусов на правой стороне улицы внезапно заканчивается из-за нововведения. Резиновые столбики направляют общественный транспорт на другую полосу, а на закрытой автобусной полосе создан остановочный карман. Это вызвало немалое замешательство у водителей, и поначалу никто не мог понять сути этого.