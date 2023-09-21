ФОТО ⟩ В Таллинне посреди полосы для общественного транспорта соорудили остановку для автомобилей

На улице Луизе, где одностороннее движение, есть две полосы. После перекрестка улица становится трехполосной, но полоса для автобусов на правой стороне улицы внезапно заканчивается из-за нововведения. Резиновые столбики направляют общественный транспорт на другую полосу, а на закрытой автобусной полосе создан остановочный карман. Это вызвало немалое замешательство у водителей, и поначалу никто не мог понять сути этого.

Вице-мэр Владимир Свет (Центристская партия) на инфочасе горсобрания объяснил, что это быстрое решение проблемы безопасности детей, найденное в сотрудничестве с различными ведомствами и руководством школы. Раньше, по словам Света, родители сворачивали с улицы, подъезжали ко входу школы, а после того, как ребенок выходил из машины, снова выезжали на улицу и наезжали на пешеходный переход. Еще более неприятный вариант - когда родители останавливали машину прямо на автобусной полосе улицы Луйзе.