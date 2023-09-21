«Новости в 7» за 21 сентября: бремя непопулярных решений правительства, имитация уличного боя в Нарве, супергруппа «Маша Е» покоряет сердца, бесстрессовая биоревитализация кожи лица

Сегодня в выпуске:

- Почему доверие к правительству упало до минимального уровня, что будет с машинами на российских номерах, отберут ли право голоса у граждан России и Беларуси - в репортаже нашего корреспондента из Дома Стенбока

- Коротко по стране: жители Эстонии уверены, что случаев финансового мошенничества стало больше; хакеры сломали электронную систему продажи билетов на поезда; жизнь последнего оставшегося в зоопарке носорога в опасности

- Крупнейшие учения резервистов и ополченцев «Ussisõnad» продолжаются. Бойцы запаса отрабатывали приемы городского боя на территории Нарвы вместе с подразделением французских парашютистов

- На местном музыкальном небосклоне взошла новая яркая «звездочка». Как родилась хоть еще и молодая, но уже супергруппа «Маша Е», кто вошел в её состав и можно ли в Эстонии заработать на музыке - в нашем сюжете

- Мировые новости: глава итальянского правительства заявила, что не позволит превратить страну в «лагерь для беженцев», спикера украинской армии трансгендера Эштон-Чирилло отстранили от должности; восстание беспилотных машин произошло в США и Евросоюз будет вылавливать в интернете угрожающих детям насильников

- Осенью после сезона отпусков наша кожа нуждается в обновлении. Как помочь лицу блистать, а не блестеть, и вернуть коже тонус и привлекательность - разбиралась корреспондент «Новостей в семь»