14 часов на штрафной стоянке: в России задержали автобус Ecolines

По рассказам водителей Ecolines, российские инспекторы удивились, что компания выпустила в рейс уже второй автобус без необходимых документов - как выяснилось, в тот же день по той же причине был задержан другой автобус Ecolines, который направлялся в Москву.

Гражданка Латвии Татьяна Вайкуле - последняя из пассажиров задержанного рейса, добиравшаяся из РФ домой в Латвию. «В 12 часов ночи за Волоколамском нас останавливают... Вообще такие ситуации бывают, но когда мы простояли час-полтора, стало понятно - что-то не то! Водитель объявил: дорогие пассажиры, случилась такая неприятная ситуация, нас остановила дорожная полиция, у нас не хватает одного важного документа. (..) Естественно, возник шум-гам, там много пожилых людей ехало», - рассказывает пассажирка.

По словам Татьяны, пассажиры были вынуждены простоять около 3 часов на улице, после чего полиция согласилась вернуть автобус с пассажирами в Волоколамск и разместить людей в отелях. Однако мест в городских гостиницах не оказалось, и пассажирам предложили на выбор остаться на автовокзале, поехать на железнодорожный вокзал, или всем остаться в автобусе, который отгонят на штрафстоянку.