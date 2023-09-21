14 часов на штрафной стоянке: в России задержали автобус Ecolines

На этой неделе транспортная инспекция России остановила автобус компании Ecolines, следовавший из Москвы в Ригу. Пассажиры были вынуждены более 12 часов провести на штрафной стоянке под Волоколамском. Хотя такие перевозки всегда без проблем совершались с копией лицензии на перевозку пассажиров, на этот раз российская полиция потребовала предъявить оригинал, который пришлось привозить из Риги. При этом части пассажиров пришлось искать другие способы добраться хотя бы до латвийской границы. Rus.LSM пересказывает историю одной из пассажирок злополучного рейса.
По рассказам водителей Ecolines, российские инспекторы удивились, что компания выпустила в рейс уже второй автобус без необходимых документов - как выяснилось, в тот же день по той же причине был задержан другой автобус Ecolines, который направлялся в Москву.
Гражданка Латвии Татьяна Вайкуле - последняя из пассажиров задержанного рейса, добиравшаяся из РФ домой в Латвию. «В 12 часов ночи за Волоколамском нас останавливают... Вообще такие ситуации бывают, но когда мы простояли час-полтора, стало понятно - что-то не то! Водитель объявил: дорогие пассажиры, случилась такая неприятная ситуация, нас остановила дорожная полиция, у нас не хватает одного важного документа. (..) Естественно, возник шум-гам, там много пожилых людей ехало», - рассказывает пассажирка.
По словам Татьяны, пассажиры были вынуждены простоять около 3 часов на улице, после чего полиция согласилась вернуть автобус с пассажирами в Волоколамск и разместить людей в отелях. Однако мест в городских гостиницах не оказалось, и пассажирам предложили на выбор остаться на автовокзале, поехать на железнодорожный вокзал, или всем остаться в автобусе, который отгонят на штрафстоянку.
«Я уехала, но у меня остались контакты с ребятами в группе, их там было 30 человек, - рассказала Татьяна изданию. - И они на штрафной стоянке находились 14 часов, с шести утра, и только в восемь вечера их освободили. При этом они еще должны были заплатить за свое пребывание в автобусе 30 тысяч рублей (около 290 евро), по тысяче с человека, просто за разрешение там находиться».
По рассказам женщины, автобус тот так и не освободили, и компания Ecolines предоставил другой. В восемь часов вечера наконец удалось выехать, и к часу ночи путешественники добрались на границу. Женщина также рассказала, что лишь немногим пассажирам пришли письмо с извинениями от Exolines и сообщением, что вопрос компенсации будет решен в течение 90 дней. «Мне ничего не пришло. И насколько я знаю, люди писали, звонили и тоже никакого ответа не получили», - рассказывает она.
Председатель правления Ecolines Андрис Подгорный, заявил в передаче Латвийского радио 4 «Подробности», что доставлять оригинал требуемого документа пришлось в центральное управление, хотя «в своем реестре российские надзорные учреждения все видят».
«Если такие акции будут продолжаться, будем думать о целесообразности маршрутов», - сказал представитель Ecolines .
На вопрос передачи, собирается ли компания выплачивать компенсации за понесенные расходы, Подгорный сказал, что Ecolines будет рассматривать все обращения в индивидуальном порядке.