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Откуда появились повреждения в корпусе парома «Эстония»: исследование дало однозначный ответ

BNS
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Презентация исследования.
Презентация исследования. Фото: Mihkel Maripuu

Согласно составленной в Таллиннском техническом университете (TalTech) расчетной модели, крайне вероятным является сценарий, при котором повреждения правого борта парома Estonia возникли при столкновении с морским дном.

В 2020 году были опубликованы видеозаписи, продемонстрировавшие ранее неизвестные повреждения в корпусе парома Estonia. В связи с этим Эстонский центр исследований в сфере безопасности (OJK), Шведский центр расследования несчастных случаев и Финский центр расследований в сфере безопасности инициировали первоначальную оценку новых обстоятельств гибели парома, пишет Postimees.

Таллиннскому техническому университету в рамках первоначальной оценки заказали исследование воздействия столкновения с морским дном на паром. Завершенное исследование представили в четверг. Профессор Таллиннского технического университета Кристьян Табри представил компьютерные симуляции, подтверждающие, что повреждения корпуса парома вызваны столкновением с морским дном.

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