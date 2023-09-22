Сорок миллионов на новый культурный объект в Нарве: не многовато ли?

Политический деятель и бывший мэр Нарвы Катри Райк уверена - этот проект и должен быть глобальным. «Мало кто в свое время верил в здание Нарвского колледжа Тартуского университета, но если бы мы тогда не думали смело и неординарно, колледжа бы не было, а сейчас тяжело представить Нарву без него. Так что думать надо масштабно», - сказала она.

«У Нарвы есть амбиции стать культурной столицей Европы, и для этого нам нужна площадка. Я давно искала какую-то идею, которая всех нас сплотила бы, и мне кажется, что культурный квартал - это она и есть», - добавила Райк.

Обсуждение судьбы Кренгольмского культурного квартала. Фото: Postimees

Безусловно, частью проекта станут и огромные затраты - например, на аренду и обслуживание помещений. Но Катри Райк уверена, что эта финансовая нагрузка для города посильна. «Есть два района, которые стоит развить - Старый город Нарвы и Кренгольм. Это сказали не чиновники, а сами люди! Поэтому этим нужно заниматься», - добавила Райк.

Также Катри считает, что культурный квартал при желании можно будет инкорпорировать в остальной город - обеспечить трафик, запустить необходимые автобусы и проложить нужные дороги.

На вопрос горожан о том, есть ли достаточное количество специалистов в Эстонии для работы над данным проектом в Эстонии, Пахомов ответил, что найти их можно и в Эстонии вообще, и в Нарве в частности. «Для постройки такого комплекса нужно очень много разных людей - тут и менеджмент, и строительство.. Но в Эстонии очень много креативных людей, так что это не проблема», - сказал Похомов.