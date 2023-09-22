Сорок миллионов на новый культурный объект в Нарве: не многовато ли?

В четверг в Нарве состоялось обсуждение судьбы Кренгольмского культурного квартала. В последнее время ведется много разговоров о том, что финансирование данного проекта - нецелесообразно. Но энтузиасты не сдаются, поэтому проекту - быть.
Проект Кренгольмского культурного квартала является трехсторонним - в нем будут задействованы государство, город и частный капитал. Решение о финансировании проекта было принято Рийгикогу в 2021 году, наряду с решениями поддержать строительство и реконструкцию ряда объектов культуры государственного значения в Нарве, Тарту, Раквере и Таллинне.
На сегодняшний день проект ожидает решения нарвского горсовета, после чего министерство культуры обратится в правительство, чтобы этот проект был утвержден. По словам заместителя директора Эстонского национального музея и руководителя проекта Кренгольмского Культурного квартала Вильяра Похомова, ответ от Нарвского горсобрания ждут еще с апреля.
На встрече, посвященной обсуждению судьбы квартала, Похомов представил проект Старопрядильной фабрики - того, как она могла бы выглядеть в идеале. Ранее во дворе этой фабрики проходили мюзикл “Кремлевские соловьи”, фестиваль Station Narva и другие громкие культурные мероприятия. По приблизительным подсчетам нее может уйти около 40 миллионов евро - от культурного капитала Эстонии и Narva gate, которая владеет всей недвижимостью Кренгольмской мануфактуры. Но цена в итоге будет сильно зависеть от инфляции, строительных материалов и других условий.
Согласно проекту, в самом здании может находиться театральный зал на 350-400 человек. Также Похомов уверен, что Нарве необходим конференц-центр, и его тоже можно расположить в здании фабрики. «Эстония очень бедная страна, и культура обходится втридорога, но конференц-залы - это отличный бизнес. Есть много организаций, которые тоже могут это проспонсировать», - сказал Похомов. «Я думаю, что интерес зарубежных компаний к Нарве никуда не пропадет, им просто нужны определенные условия», - добавил он.
Также в здании можно разместить музей - для туристов из остальной Эстонии или из-за рубежа, тогда у них появится причина оставаться в Нарве на два дня, уверен Похомов. «Создание культурного центра в Нарве может этому поспособствовать, как в том же Тарту, когда после появления национального музея туристы стали там оставаться дольше, например, на одну или две ночи», - добавил Похомов. В музее можно сделать экспозицию по Кренгольму, а также что-то вроде интерактивного центра АHHAA.
Нарвские художники во время дискуссии выразили желание иметь мастерские и архивные залы - по словам присутствующих на встрече деятелей искусства, они готовы были бы по разумным ценам арендовать площади.
В ответ Похомов заявил, что в планах есть организация культурного пространства, которое может предложить творческим людям совместную деятельность - например, заниматься сбытом своей продукции или работать в тех же самых мастерских. В той части здания, которую будет развивать Narva gate, построят отели, для которых будет отведено около 6 тысяч квадратных метров, а также так будут площадки для офисов и бюро.
Присутствующие задались вопросом: а не слишком ли это большой проект для Нарвы? Но Яанус Микк уверен, что если не делать проект таким грандиозным, не будет такого потока туристов. «За последние годы больше 100 тысяч человек посетило Кренгольм во время разных мероприятий, хотя тут не было никакой инфраструктуры. Если эта самая инфраструктура тут будет, это привлечет людей»,- добавил Микк.
Политический деятель и бывший мэр Нарвы Катри Райк уверена - этот проект и должен быть глобальным. «Мало кто в свое время верил в здание Нарвского колледжа Тартуского университета, но если бы мы тогда не думали смело и неординарно, колледжа бы не было, а сейчас тяжело представить Нарву без него. Так что думать надо масштабно», - сказала она.
«У Нарвы есть амбиции стать культурной столицей Европы, и для этого нам нужна площадка. Я давно искала какую-то идею, которая всех нас сплотила бы, и мне кажется, что культурный квартал - это она и есть», - добавила Райк.
Безусловно, частью проекта станут и огромные затраты - например, на аренду и обслуживание помещений. Но Катри Райк уверена, что эта финансовая нагрузка для города посильна. «Есть два района, которые стоит развить - Старый город Нарвы и Кренгольм. Это сказали не чиновники, а сами люди! Поэтому этим нужно заниматься», - добавила Райк.
Также Катри считает, что культурный квартал при желании можно будет инкорпорировать в остальной город - обеспечить трафик, запустить необходимые автобусы и проложить нужные дороги.
На вопрос горожан о том, есть ли достаточное количество специалистов в Эстонии для работы над данным проектом в Эстонии, Пахомов ответил, что найти их можно и в Эстонии вообще, и в Нарве в частности. «Для постройки такого комплекса нужно очень много разных людей - тут и менеджмент, и строительство.. Но в Эстонии очень много креативных людей, так что это не проблема», - сказал Похомов.
По примерным подсчетам на работу только над зданием Старопрядильной фабрики при хороших условиях может уйти около четырех лет.