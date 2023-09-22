Дуда: Польша не прекратит оказывать военную помощь Украине

«По моему мнению, премьер-министр просто сказал вот что: мы не собираемся передавать Украине новое вооружение, которое мы сейчас покупаем в рамках модернизации польской армии», - подчеркнул Дуда.

«Мы не можем передать наше новое вооружение, которое сейчас покупаем за миллиарды долларов для польской армии, чтобы укрепить ее, укрепить безопасность Польши, кому-либо другому. Никому», - добавил он.