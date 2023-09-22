Дуда: Польша не прекратит оказывать военную помощь Украине

Слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о прекращении поставок оружия Украине «были интерпретированы самым худшим образом, насколько это было возможно». Об этом заявил в интервью польскому телеканалу TVN24 президент страны Анджей Дуда. Он пояснил, что Моравецкий имел в виду лишь новейшие образцы вооружений.
«По моему мнению, премьер-министр просто сказал вот что: мы не собираемся передавать Украине новое вооружение, которое мы сейчас покупаем в рамках модернизации польской армии», - подчеркнул Дуда.
«Мы не можем передать наше новое вооружение, которое сейчас покупаем за миллиарды долларов для польской армии, чтобы укрепить ее, укрепить безопасность Польши, кому-либо другому. Никому», - добавил он.
По словам польского президента, Варшава продолжит выполнять подписанные ею с Украиной контракты, например, на поставки самоходных гаубиц Krab. Дуда напомнил, что у Польши имеются и другие соглашения в этой сфере - касающиеся боеприпасов или техники для разминирования.