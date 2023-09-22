59-летняя исследователь Илзе думала, что заработает много денег, инвестируя в международную платформу финансового рынка, однако в реальности она отдала мошенникам взятые в быстрых кредитах деньги, которые, работая на госслужбе, зарабатывала бы почти три года. Она - одна из многих сотен жителей Латвии, которые, сами подтверждая платежи, попали в ловушку цифровых мошенников, пишет Rus.TVNET .

Все началось с того, что Илзе в Facebook заполнила тест на финансовую грамотность и планы на будущее. Последовал телефонный звонок от человека, который говорил на русском языке и называл себя Виктором. Сначала он спросил, каких целей в жизни Илзе хотела бы достичь, и она добросовестно рассказала. Затем Виктор сказал, что он один из менторов брокерской конторы, которая ищет людей для сотрудничества в сфере инвестиций, кроме того, он вежливо предложил помочь с оформлением всех формальностей, которые нужны, чтобы начать зарабатывать деньги на виртуальной платформе.